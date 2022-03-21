南投螢火蟲爆發了 免疊圖就能拍出絕美賞螢照

南投「日月潭桃米賞螢季」將於4月2日至5月8日登場，但因近日氣溫回升，且有雨水挹注，埔里鎮郊已有螢火蟲現蹤，社區居民近期加強環境整理；而因今年螢況相當不錯，攝影玩家一曝到底、免疊圖就能拍出美照，美得令人讚嘆。

埔里鎮公所指出，大埔里地區約在每年4月起進入賞螢季，但近期天氣轉暖且有雨，加上地方積極推動生態復育，廣成里覺靈寺後方山區最近入夜已見螢火蟲現蹤，且族群數量不少，預期今年螢火蟲有機會大爆發，估計下周起逐漸進入高峰。

當地知名攝影玩家陳琪元昨晚就特地前往廣成里覺靈寺後方山區拍攝，果然成功拍下螢火蟲成群飛舞的絕美螢景，並在臉書分享美照，他表示，昨晚首發初探，螢況不錯，粗估數量約數百隻，90秒一曝到底、無疊圖就能拍出「火金姑之美」。

「日月潭桃米賞螢季」將於4月2日至5月8日登場，桃米休閒農業區理事長黃星豪說，活動期間每晚均有賞螢梯次，周末及連假還有「魚蝦生態探索」、「夜間賞蛙」、「黃金粿青蛙家族」、「樹葡萄採果」等多元農事體驗可預約搭配旅遊。

而為提供遊客良好的賞螢環境，日月潭風景管理處串連桃米休閒農業區、國立暨南國際大學、桃源國小師生及社區居民，加強賞螢據點、溪流及生態池等環境維護，清除李氏禾、白花天胡荽等外來種，並廣植蝴蝶食草、蜜源植物營造棲地。