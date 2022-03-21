快訊

央行前總裁彭淮南換屋了 專家：高齡化時代「這屋」最搶手

驚悉東航失事 習近平下達重要指示

大甲媽下月起駕 顏清標：三月瘋媽祖期待媽祖也祈雨水

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
鎮瀾宮董事長顏清標今晚接受電視專訪，談大甲媽遶境。圖／翻攝自TVBS 國民大會
鎮瀾宮董事長顏清標今晚接受電視專訪，談大甲媽遶境。圖／翻攝自TVBS 國民大會

大甲媽祖下月8日晚上11點起駕遶境，大甲鎮瀾宮董事長顏清標和民俗專家林茂賢今晚接受TVBS 56台「國民大會」專訪，二人都說，每年媽祖遶境都是稻田播種後，農民等雨水，期待媽祖帶來雨水，台中出發到嘉義沿途都是農業縣，大家對大甲媽的期待就更深。

林茂賢說，大甲媽遶境進香都是稻田播種後，在等雨水，媽祖會帶來雨水，所以沿路會受到歡迎，台中出發到嘉義沿途都是農業縣，期待大甲媽來，順便帶來雨水。

去年大甲媽主題叫承諾，今年叫同心，顏清標表示，這是台灣人的人情味，承諾和同心就強調此人情味，他說遶境期間，路邊不認識的人給食物，出門不用帶東西，沿途點心站很多，這二年疫情影響，鎮瀾宮呼籲信徒改用餐盒，有人全程參與都吃素，大家都在比誰的點心豐盛，他說有的點心站一攤就提供上千隻鵝，一個庄頭義工就有200到300人，他說每年遶境，沿路要感謝的人很多。

遶境時有哪些禁忌？林茂賢表示，吃素稱為隔離儀式，起駕後吃素直到祝壽大典，守喪坐月子都建議不要參加，女人不會為難女人，有些禁忌主要目的讓女性休息，例如孕婦不能鑽轎腳，因為怕妳受傷，民俗禁忌都是為大家好，立意是良好，包括拿進香旗不要進廁所，是對宗教的尊重；來賓沈玉琳曾任大甲媽晚會總導演，他在節目中說在大甲媽晚會主持很有成就感，這種活動可以常辦，讓年輕人有正念，遶境可以感化人心，他說自己一位朋友無惡不做，結束遶境後，朋友向母親下跪道歉。

林茂賢說，近幾年參加大甲媽遶境的年輕人越來越多，他們認為參加遶境是時尚風潮，透過Line揪團；今年遶境的秩序帽熱門到搶不到，顏清標說，今年採捐300元香油錢送一頂帽子，後來廠商做不出來，如果沒再做就來不及給。

去年因疫情，遶境規模縮小，顏清標表示，今年仍會配合防疫中心，他呼籲要參加遶境的人要戴口罩，為了自己和別人的安全，他說去年遶境限制800人很困難，如果大家要靠過來也不能將人推開，會吵架，他說這是宗教信仰，許多信徒說，等媽祖等了一年，就等這一天。

遶境 大甲媽祖 雨水

延伸閱讀

批顏清標父子「坑殺銀行」 周玉蔻遭求償145萬親自出庭

大甲媽遶境 擲筊請示媽祖決定4月8日晚上起駕

影／大甲鎮瀾宮國運籤抽出！ 活水經濟年的中上籤

影／顏清標率鄭銘坤、顏莉敏迎信徒參拜 元宵擲茭活動照舊

相關新聞

國軍住院醫月薪僅3萬7？ 醫院解釋：那是底薪啦！

有人在批踢踢上爆卦質疑國軍台中總醫院招募民間的住院醫師月薪何以只有37315元，與一般聽到醫師月薪總有個2、30萬天差地...

清明掃墓防山林火警 彰化縣消防局將動用無人機監控

今年清明節將有4天連假，很多民眾提前掃墓，相對各地公墓火警也跟著增加，據彰化縣消防局統計從本月12日到昨天兩個假日以來，...

南投螢火蟲爆發了 免疊圖就能拍出絕美賞螢照

南投「日月潭桃米賞螢季」將於4月2日至5月8日登場，但因近日氣溫回升，且有雨水挹注，埔里鎮郊已有螢火蟲現蹤，社區居民近期...

陳火慶四代傳承漆藝 「磨顯傳心」慢工細活紀錄片問世

台灣漆藝之父陳火慶，家族四代傳承工藝，最近更透過影像，製作「磨顯傳心」紀錄片，內容生動讓更多人認識漆藝之美。

大甲媽下月起駕 顏清標：三月瘋媽祖期待媽祖也祈雨水

大甲媽祖下月8日晚上11點起駕遶境，大甲鎮瀾宮董事長顏清標和民俗專家林茂賢今晚接受TVBS 56台「國民大會」專訪，二人...

彰化早春葡萄減產 產地批發價上漲兩成

全國每兩顆巨峰葡萄就有一顆產自彰化縣，今年彰化縣早春葡萄開始採收上市，受到冬末初春接連幾波低溫的影響，露天種植的葡萄僅半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。