大甲媽下月起駕 顏清標：三月瘋媽祖期待媽祖也祈雨水

大甲媽祖下月8日晚上11點起駕遶境，大甲鎮瀾宮董事長顏清標和民俗專家林茂賢今晚接受TVBS 56台「國民大會」專訪，二人都說，每年媽祖遶境都是稻田播種後，農民等雨水，期待媽祖帶來雨水，台中出發到嘉義沿途都是農業縣，大家對大甲媽的期待就更深。

林茂賢說，大甲媽遶境進香都是稻田播種後，在等雨水，媽祖會帶來雨水，所以沿路會受到歡迎，台中出發到嘉義沿途都是農業縣，期待大甲媽來，順便帶來雨水。

去年大甲媽主題叫承諾，今年叫同心，顏清標表示，這是台灣人的人情味，承諾和同心就強調此人情味，他說遶境期間，路邊不認識的人給食物，出門不用帶東西，沿途點心站很多，這二年疫情影響，鎮瀾宮呼籲信徒改用餐盒，有人全程參與都吃素，大家都在比誰的點心豐盛，他說有的點心站一攤就提供上千隻鵝，一個庄頭義工就有200到300人，他說每年遶境，沿路要感謝的人很多。

遶境時有哪些禁忌？林茂賢表示，吃素稱為隔離儀式，起駕後吃素直到祝壽大典，守喪坐月子都建議不要參加，女人不會為難女人，有些禁忌主要目的讓女性休息，例如孕婦不能鑽轎腳，因為怕妳受傷，民俗禁忌都是為大家好，立意是良好，包括拿進香旗不要進廁所，是對宗教的尊重；來賓沈玉琳曾任大甲媽晚會總導演，他在節目中說在大甲媽晚會主持很有成就感，這種活動可以常辦，讓年輕人有正念，遶境可以感化人心，他說自己一位朋友無惡不做，結束遶境後，朋友向母親下跪道歉。

林茂賢說，近幾年參加大甲媽遶境的年輕人越來越多，他們認為參加遶境是時尚風潮，透過Line揪團；今年遶境的秩序帽熱門到搶不到，顏清標說，今年採捐300元香油錢送一頂帽子，後來廠商做不出來，如果沒再做就來不及給。

去年因疫情，遶境規模縮小，顏清標表示，今年仍會配合防疫中心，他呼籲要參加遶境的人要戴口罩，為了自己和別人的安全，他說去年遶境限制800人很困難，如果大家要靠過來也不能將人推開，會吵架，他說這是宗教信仰，許多信徒說，等媽祖等了一年，就等這一天。