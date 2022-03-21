陳火慶四代傳承漆藝 「磨顯傳心」慢工細活紀錄片問世
台灣漆藝之父陳火慶，家族四代傳承工藝，最近更透過影像，製作「磨顯傳心」紀錄片，內容生動讓更多人認識漆藝之美。
陳火慶被譽為台灣漆藝之父，13歲進入山中工藝美術漆器製作所，軍中退伍改在家中自行承製漆器， 民國60年代台灣漆器外銷日本全盛時期，日商對陳火慶漆器極為讚賞，奠立合作的基礎。陳火慶精通胎體製作及各種紋飾技法，更將一生所學傾囊相授徒弟，1986年獲民族藝術傳統工藝類漆器薪傳獎。
陳火慶日治時期參與開創「蓬萊塗」漆藝品，一鳴驚人，不少日本觀光客慕名而來，開啟台中豐原從木材製造業進化為漆藝品加工業的全盛風華。
二代傳人陳清輝86歲，仍孜孜不倦弘揚漆藝；第三代陳玉嘉將漆器融入生活應用，第四代張齊方熱血拍攝「磨顯傳心」紀錄漆藝世家百年來的淬鍊軌跡。
「磨顯傳心」紀錄片分上下兩集，透過光影捕捉和當事人的見證訪談，走訪故宮博物院前院長馮明珠、豐原漆藝館館長黃成中，故宮曾聘陳火慶先生擔任漆器修復師。黃成中表示當年遇到陳清輝內心悸動，認為若要恢復豐原昔日漆藝工藝的風華，應從展覽跟教學開始，邀請陳清輝到豐原漆藝館授課。
張齊方表示，影片命名是因研磨是漆器製作過程中最單調、最無聊、最磨人的一道工序，不斷反覆的動作，考驗的正是漆藝師的耐心、細心、專注度跟持久力。陳清輝常說「磨顯很重要，不管乾磨、水磨都是！」實為漆藝創作過程中承先啟後的重要步驟。
「磨顯傳心」即日起在欣德漆藝YouTube 、fb以及台中漆藝館播放。
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