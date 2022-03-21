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埔里垃圾篩下物暫置引抗議 限期移除不再進場

中央社 / 南投縣21日電

埔里鎮公所為處理垃圾堆置問題，運送垃圾打包篩下物進入桃米里、成功里交界山區暫放，不料引起居民反彈，經多方協商，決定先前暫置篩下物限期移除，且18日起不再運送進場。

「大家都需要丟垃圾，但不能在我家旁邊」。埔里鎮垃圾堆積約4000公噸，但外運量能有限，埔里鎮公所為處理垃圾堆置事宜，3月10日到5月20日運送垃圾打包篩下物進入桃米里、成功里交界未啟用的掩埋場暫放，雖然位置相對偏遠，但仍引起部分居民不滿。

南投縣政府環境保護局長李易書今天接受中央社記者訪問說，埔里鎮垃圾外運量有限，經破碎、打包、分選，分出紙類、竹筷、沒有分類乾淨的廚餘等，這些生質物不算是垃圾，易腐熟但味道較重，原想找一塊地慢慢腐熟為培養土，但居民認為味道太重且夾雜少數塑膠，認為這些還是垃圾，不能放在這裡，只好另尋他處。

李易書表示，居民限期3個月要清除已掩埋約200公噸的篩下物，但埔里鎮尚無其他更合適地點可放置，持續與鎮公所協調；桃米里、成功里交界數十年前規劃設置掩埋場，不透水層都已完成，雖然位置相對偏遠、人煙少、腹地大，但因居民抗議未能啟用。

李易書無奈說，環保局與鎮公所盡量想辦法解決垃圾問題，「但如果民眾態度都是這樣，那政府很難推動政策，大家都需要垃圾處理場，但不能蓋在我家旁邊」，其實此處只是先掩埋「暫置」生質物腐熟，不是永久掩埋垃圾，但居民還是不接受，後續運出再想辦法。

當地黃姓居民今天向中央社記者投訴表示，這些篩下物放在未啟用、不合法掩埋場，官方說「暫置」，但他們認為是「挖坑掩埋」，且官方說是可分解物，但居民覺得都是垃圾，雖達成限期清出共識，仍會持續監督，今天晚間也會開里民大會持續討論此事。

埔里 南投

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