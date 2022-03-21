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彰化早春葡萄減產 產地批發價上漲兩成

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣第一批早春葡萄採開始採收上市，特級品每台斤320元。記者簡慧珍／攝影
彰化縣第一批早春葡萄採開始採收上市，特級品每台斤320元。記者簡慧珍／攝影

全國每兩顆巨峰葡萄就有一顆產自彰化縣，今年彰化縣早春葡萄開始採收上市，受到冬末初春接連幾波低溫的影響，露天種植的葡萄僅半數可收成，量少價揚，連帶拉抬溫室葡萄價格，露天葡萄每10台斤千元起跳，溫室葡萄特級品最高拍賣價每台斤390元，創最近3年新高價。

彰化縣鮮食葡萄最大產區溪湖鎮，早春葡萄產期本月中旬到5月下旬，農民透過溪湖鎮農會共同運銷、自產自銷和交給盤商代銷的三種方式出貨。鎮長黃瑞珠和鎮農會總幹事陳金源今天到三代種葡萄的「萬元伯」葡萄園關心產銷現況。

「萬元」是60歲葡萄農楊哲榮的偏名，和妻子合力種植面積約1.3公頃巨峰葡萄。他說，去年冬末到今年初春的氣溫較低，如果露天種葡萄，葡萄根系因天氣寒冷不易伸展就不會吸收到足夠肥料，將影響生長，溫室葡萄「住」在室內可保溫，正常生長和開花結果。

楊哲榮的祖父楊宋種水果，因柑橘類水果越長越差，葡萄種植面積從0.3公頃逐漸增加，到他父親楊內接手時已種到1.3公頃。約30年前，楊哲榮回家幫忙農事，得到父親手把手教學，也到農業改良場、溪湖鎮農會上課，種出的溫室葡萄品質有口皆碑。

溪湖鎮長黃瑞珠表示，買鮮食葡萄要看顏色、顆粒、甜度和整串重量，溪湖巨峰葡萄樣樣達到標準，因農民各有種植秘訣，風味互異，共同特色是甜度18度以上，果肉較Q彈，每有親朋好友來溪湖，她都推薦來溪湖買葡萄、吃羊肉爐和搭台糖小火車。

溪湖鎮巨峰葡萄種植面積約500公頃，溫室葡萄約占350公頃；農會總幹事陳金源說，去年12月催芽的早春葡萄遇到低溫，露天葡萄半數長出「石頭花」，也就是葡萄開花後結果卻長不大，成串小果粒像石頭花，總損失約五成，帶動葡萄整體產地批發價，去年露天葡萄每10台斤800元起跳，今年最低1050元，目前最高1500元，溫室葡萄產地批發價每台斤150元，北農公司拍賣價最高390元，價格令農民滿意。

彰化縣溪湖鎮農民楊哲榮（左）三代種葡萄，鎮長黃瑞珠（右）和鎮農會總幹事陳金源前往關心運銷情形。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮農民楊哲榮（左）三代種葡萄，鎮長黃瑞珠（右）和鎮農會總幹事陳金源前往關心運銷情形。記者簡慧珍／攝影

農會 農民 彰化

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