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農地工廠台中納管逾100% 市府：跑出千餘家漏網之魚

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市經發局指出，未納管工廠多出一千多家。 圖／新聞局提供
台中市經發局指出，未納管工廠多出一千多家。 圖／新聞局提供

台中市政府經發局統計全市列管未登記工廠計9156家，截至3月18日止，已受理未登記工廠申請納管及臨時工廠登記申請特定工廠登記案件達9726件，輔導率超過100%。經發局長張峯源指出，因很多工廠藏在倉庫等地，空拍找不到的「漏網之魚」，在這次納管申請期間全跑出來申請，比列管數多出近千家，所以輔導率破百。

張峯源指出，已納管的有4200多件，接下來經發局將輔導工廠業者提出改善計畫，另繼續審查其他5800納管資格，目前人力吃緊，須花數月時間執行，日夜趕工非常辛苦。

市府除全力輔導未登記工廠於期限內提出納管申請外，並已同步進行所有列管案件有無工輔法適用的態樣調查，若後續有應申請納管而未申請者，將依工廠管理輔導法等相關規定執行斷水電

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