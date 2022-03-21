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公車駕駛途中買便當遭投訴 業者將審酌情節懲處

中央社 / 台中21日電

有民眾日前搭乘台中市79路公車，發現駕駛停車靠站後，突然丟下整車乘客下車買便當而投訴媒體；客運業者表示，駕駛在路線端點都有休息時間，下車購物已違規，將審酌情節懲處。

有民眾日前向媒體投訴，18日搭乘台中市79路公車，停靠漢口國中站時，駕駛突然說要下車買便當，留下整車乘客後便下車，直到10分鐘後才返回車上，公車這才繼續行駛。

台中市交通局公共運輸與捷運工程處科長徐世樺告訴中央社記者，公車駕駛下車買便當影響乘客權益，交通局已對客運業者進行處分，並要求業者檢討改進，加強駕駛員教育訓練，以維護民眾乘車權益。

統聯客運台中市公車部主任林元凱接受中央社記者電話訪問時表示，經調閱車內監視器，發現駕駛下車時間約3分25秒，駕駛在路線端點都有休息與用餐時間，當天的駕駛休息端點在中科管理局，這名駕駛稱自己是茹素者，休息點周邊沒有素食店家，才會下車購買。

林元凱說，按照公司規章，駕駛執勤過程中不得下車購物，若是身體不適需要上廁所，駕駛才可在告知乘客狀況後下車，目前公司正在調查，會審酌情節懲處，並加強教育訓練。

公車族黃姓教師表示，搭乘公車時曾遇到駕駛下車買飯，或是上廁所的狀況，大部分都不會占用太久時間，可以體諒是生理需求，認為網友因此投訴太過苛責。

李姓大學生則認為，公車駕駛需要在值勤過程中下車買飯，顯示出休息時間可能不夠，或是被工作耽誤到，否則很少遇到類似狀況，不希望駕駛因此就遭到懲處。

公車 台中市 便當

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