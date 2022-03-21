中火增氣減煤 盧秀燕再提等值汰換等4大訴求

台電承諾台中火力發電廠燃氣機組上線後，拆除2部燃煤機組與1根煙囪，台中市長盧秀燕肯定台電釋出善意，今天再提出「等值汰舊換新、分散救援、適時降載、提前拆除」4大訴求。

台中市空污改善議題，連日來引發藍綠陣營攻防，國民黨台中市議會黨團書記長吳瓊華今天與市議員黃健豪、張瀞分、陳政顯、賴朝國、劉士州等前往市府向盧秀燕獻花致意，肯定她捍衛市民健康，在空污防治政策堅持有初步進展。

吳瓊華等人表示，黨團議員憂心，台電日前透過新聞稿承諾「先建後拆除」恐是空頭支票，應由經濟部官員或台電高階主管向台中市政府親自允諾，或採雙方簽署聲明方式，才能讓市民安心。

盧秀燕指出，台電願意拆除中火2部燃煤機組跟1支煙囪，而不是除役備用，表示市府及市民過去強力發聲有效；不過，盧秀燕說，以發電功率來說，1部燃氣機組等於2部燃煤機組，台電新建2部燃氣機組，應拆除4部燃煤機組，如此中火發電量更大，但空污跟排碳量會更少，因此會繼續爭取「建2拆4」。

盧秀燕並提出4大訴求，第1，希望中火達到「等值汰舊換新」，真正符合能源政策；第2，在全國電力供應上，希望經濟部研議「分散救援」，不要將全國備援發電的重擔放在中火身上，成為燒好燒滿的危機支援者。

第3，希望中火在嚴重空污時適時降載；第4，台電日前承諾中火燃氣機組2025年上線後，2026年將啟動拆除2部燃煤機組與1根煙囪，希望經濟部與市府繼續協商，確定提前拆除期程。