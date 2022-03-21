南投香蕉禁不起顛簸 縣府允動支140萬元修路

南投縣集集鎮和平里鹽水巷及其支線路面破損嚴重，不利香蕉等農產運輸，縣長林明溱今會勘更發現有路基淘空，允諾動支140萬元修路；另，茄苳坑排水幹線因無護岸而有沖刷問題，將向中央爭取補助新建，經費若不足，縣府將設法籌措。

工務處指出，集集和平里鹽水巷道路是當地農產運輸主要道路，出入人車眾多，但該路線及其支線因年久失修，部分路段破損嚴重，農友向民代陳情，縣長林明溱今為此會同縣議員謝明謀、鎮代吳榮志、鄧碧惠及和平里長陳禹克等人實勘。

其中，鹽水巷其中有約220米長、3米寬的路面亟須重鋪瀝青混凝土，甚至有一處臨野溪的路下基礎已出現淘空；鹽水巷支線往發財宮道路則有約250米長、約3.3米寬的路面破損嚴重亟待改善，粗估修建經費各需65萬元、75萬元。

林明溱說，鹽水巷沿途多是載運香蕉等禁不起顛簸碰撞的農產，路面若能恢復平整，將能改善農民運輸安全，也縮短農產外運時間，因此縣府將動支籌措140萬元優先並徹底解決該道路問題，今也已責由工務處盡快發包施工。