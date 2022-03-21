清明掃墓防山林火警 彰化縣消防局將動用無人機監控

今年清明節將有4天連假，很多民眾提前掃墓，相對各地公墓火警也跟著增加，據彰化縣消防局統計從本月12日到昨天兩個假日以來，墓地雜草火警件數達40件，預期本周六、日進入掃墓高峰，墓地雜草火警會再激增，消防局除了在各主要公墓提供小水袋熄滅餘燼外，也將利用無人機廣播宣導與監控。

消防局表示，民眾祭祖掃墓常因燃燒冥紙、雜草和燃放鞭炮不慎，引發林野墓地火災事件，讓消防人員為此疲於奔命。為防止引起山林火災，民眾掃墓應小心火燭，勿使用燃燒方式整地除草。焚燒冥紙時，視線不可離開火苗，殘火記得澆熄，並配合環保政策減量或集中送往焚化爐以減少空氣汙染。

彰化縣消防局並自即日起，協調各鄉、鎮、市公所事先清除各墓地地區周圍雜草，另設置冥紙集中站，再載往焚化爐，避免用火不慎造成林野火災。針對傳統公墓處所或發生火災頻率較高的墓區，消防局設有無人水袋宣導站提供小水袋，供民眾澆熄火源。

消防局並自4月2日至5日除派遣消防人車至各主要墓地警戒外，各消防分隊也會在現場提供水源及水袋供熄滅餘燼，也會利用遙控無人機廣播宣導，可在初期立即發現火勢，避免火災發生或火勢擴大。