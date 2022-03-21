快訊

東方航空載有133人客機在廣西事故引發山火 傷亡未明

說到做到！吳尊火速搬家 宣告1家4口移居大陸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化2路公車今起開進彰化師大 滿足師生通勤需求

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
在彰化縣政府的協助下，市區客運2路「彰化-保警-彰化火車站」路線，今天起，開進彰化師大校園，平日7班次、假日4班次，可滿足彰化師大進德校區往返寶山校區就學需求。圖／彰化縣政府提供
在彰化縣政府的協助下，市區客運2路「彰化-保警-彰化火車站」路線，今天起，開進彰化師大校園，平日7班次、假日4班次，可滿足彰化師大進德校區往返寶山校區就學需求。圖／彰化縣政府提供

在彰化縣政府的協助下，市區客運2路「彰化-保警-彰化火車站」路線，今天起，開進彰化師大校園，平日7班次、假日4班次，可滿足彰化師大進德校區往返寶山校區就學需求，並可接駁彰化火車站，單程全票25元，半票12元。

市區客運2路今天開入彰化師大後，加上先前已通車的8路進入明道大學、13路駛進大葉大學及17路B進入南開科技大學等公車路線，縣府已開闢4條市區公車路線進入校園，縣府指出，公車進入校園可提升學校的公共運輸服務，學生的交通安全更有保障。

市區客運2路路線由彰化客運經營，路線從彰化師範大學進德校區發車，沿途站點：彰化(三民路) 、三角公園、台銀前、縣議會、華陽市場、彰化中學、彰商、保警新村、華陽公園、彰化師大寶山校區、東南門、介壽南路(彰化高中) 、太極新村、建國科大、大學前、南郭國小，接回彰化中學站後，原路返回彰化火車站及彰化師範大學進德校區。

市區客運2路今天在彰化師大進德校區舉辦通車儀式，與會的有彰化縣副縣長林田富、彰化師大校長陳明飛、彰化監理站長游明傳及彰化客運經理陳錫寬等。

在彰化縣政府的協助下，市區客運2路「彰化-保警-彰化火車站」路線，今天起，開進彰化師大校園，平日7班次、假日4班次，可滿足彰化師大進德校區往返寶山校區就學需求。圖／彰化縣政府提供
在彰化縣政府的協助下，市區客運2路「彰化-保警-彰化火車站」路線，今天起，開進彰化師大校園，平日7班次、假日4班次，可滿足彰化師大進德校區往返寶山校區就學需求。圖／彰化縣政府提供

火車站 公車 彰師大

延伸閱讀

彰化國三生舔女童下體 稱模仿「茶店仔」動作

彰化以南空品差 今全台22站亮橘燈、4站紅害

未登工廠納管最後一天 彰化近一個月申請數量暴增百倍

彰化低薪人口減 綠營北上開記者會痛批王惠美

相關新聞

國軍住院醫月薪僅3萬7？ 醫院解釋：那是底薪啦！

有人在批踢踢上爆卦質疑國軍台中總醫院招募民間的住院醫師月薪何以只有37315元，與一般聽到醫師月薪總有個2、30萬天差地...

清明掃墓防山林火警 彰化縣消防局將動用無人機監控

今年清明節將有4天連假，很多民眾提前掃墓，相對各地公墓火警也跟著增加，據彰化縣消防局統計從本月12日到昨天兩個假日以來，...

南投香蕉禁不起顛簸 縣府允動支140萬元修路

南投縣集集鎮和平里鹽水巷及其支線路面破損嚴重，不利香蕉等農產運輸，縣長林明溱今會勘更發現有路基淘空，允諾動支140萬元修...

彰化2路公車今起開進彰化師大 滿足師生通勤需求

在彰化縣政府的協助下，市區客運2路「彰化-保警-彰化火車站」路線，今天起，開進彰化師大校園，平日7班次、假日4班次，可滿...

今國際森林日 「台中之肺」種下原生種

東勢林區管理處今天和台中市政府、英國在台辦事處、寶成國際集團、台灣山林復育協會及在地居民，在擁有「台中之肺」盛名的台中中...

未登工廠納管最後一天 彰化近一個月申請數量暴增百倍

特定工廠登記於2020年3月20日正式啟動，要將既有低污染未登記工廠全面納管，今天是最後期限，彰化縣初步統計到今天上午，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。