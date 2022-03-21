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彰化2路公車今起開進彰化師大 滿足師生通勤需求
在彰化縣政府的協助下，市區客運2路「彰化-保警-彰化火車站」路線，今天起，開進彰化師大校園，平日7班次、假日4班次，可滿足彰化師大進德校區往返寶山校區就學需求，並可接駁彰化火車站，單程全票25元，半票12元。
市區客運2路今天開入彰化師大後，加上先前已通車的8路進入明道大學、13路駛進大葉大學及17路B進入南開科技大學等公車路線，縣府已開闢4條市區公車路線進入校園，縣府指出，公車進入校園可提升學校的公共運輸服務，學生的交通安全更有保障。
市區客運2路路線由彰化客運經營，路線從彰化師範大學進德校區發車，沿途站點：彰化(三民路) 、三角公園、台銀前、縣議會、華陽市場、彰化中學、彰商、保警新村、華陽公園、彰化師大寶山校區、東南門、介壽南路(彰化高中) 、太極新村、建國科大、大學前、南郭國小，接回彰化中學站後，原路返回彰化火車站及彰化師範大學進德校區。
市區客運2路今天在彰化師大進德校區舉辦通車儀式，與會的有彰化縣副縣長林田富、彰化師大校長陳明飛、彰化監理站長游明傳及彰化客運經理陳錫寬等。
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