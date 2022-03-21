今國際森林日 「台中之肺」種下原生種

東勢林區管理處今天和台中市政府、英國在台辦事處、寶成國際集團、台灣山林復育協會及在地居民，在擁有「台中之肺」盛名的台中中央公園舉辦「森活的碳循」植樹暨贈苗活動，種植中部地區原生樹種46種、約200株，並贈送烏來杜鵑等1300株樹苗，共500人參加，要營造減碳都市綠林。

東勢處副處長陳啓榮表示，今年選在321國際森林日這天，在占地約67公頃面積的中央公園舉辦植樹活動，與台中市府等單位種植46種中部地區原生樹種，提升樹木碳吸存效用、增加森林碳匯。

東勢處表示，為使活動更添紀念意義，特別選擇杜虹花(Callicarpa formosana)作為英國在台辦事處代表栽植樹種，杜虹花是由英國人Charles Wilford於1858年在台灣首次發現的台灣原生種植物。