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今國際森林日 「台中之肺」種下原生種
東勢林區管理處今天和台中市政府、英國在台辦事處、寶成國際集團、台灣山林復育協會及在地居民，在擁有「台中之肺」盛名的台中中央公園舉辦「森活的碳循」植樹暨贈苗活動，種植中部地區原生樹種46種、約200株，並贈送烏來杜鵑等1300株樹苗，共500人參加，要營造減碳都市綠林。
東勢處副處長陳啓榮表示，今年選在321國際森林日這天，在占地約67公頃面積的中央公園舉辦植樹活動，與台中市府等單位種植46種中部地區原生樹種，提升樹木碳吸存效用、增加森林碳匯。
東勢處表示，為使活動更添紀念意義，特別選擇杜虹花(Callicarpa formosana)作為英國在台辦事處代表栽植樹種，杜虹花是由英國人Charles Wilford於1858年在台灣首次發現的台灣原生種植物。
英國在台辦事處代表鄧元翰(John Dennis)提到，英國女王伊莉莎白二世去年發起了「女王的綠色樹冠」植樹活動，號召英國與全球民眾一起用翠綠的「樹冠」來慶祝女王登基70年的白金禧年，目的與今天的植樹活動不謀而合，邀請民眾在自家花園、社區、學校、企業土地、甚至整個城市進行大面積植樹，鼓勵大家透過植樹為後代子孫打造一個綠色潔淨的未來。
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