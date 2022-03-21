未考量路況與違規樣態 開罰跨越雙黃線被批道路陷阱

彰化市最近有駕車民眾反映，因茄苳路幅狹小，為閃避卸貨貨車，不得不跨越雙黃線行駛，卻被人檢舉吃上紅單，要求路權單位劃設雙黃實線時，要注意道路寬度及路況，警方受理檢舉也要考量到違規樣態，不要照單全收，讓雙黃實線成為「道路陷阱」。

道路雙黃實線的劃設，是用以畫分路面成雙向車道，禁止車輛跨越行駛，並不得迴轉。在街頭，確實有很多跨越雙黃線超車的違規行為，對自己及他人行車安全構成嚴重威脅，在警方受理的檢舉案件中，比例甚高，依道路交通管理處罰條例第60條規定，不遵守道路交通標誌、標線、號誌指示，可處900元到1800元罰鍰。

但民眾指出，駕駛人跨越雙黃實線超車，除了違規搶快外，其實也有不同樣態，像如果路幅過小，駕駛人遇到行人、慢車、卸貨貨車或者違規停車，往往必須跨越雙黃線超車，以免造成後方堵車，甚至逢彎道行駛，也難免會壓過雙黃線，路權單位在劃設雙黃線時，應考量實際路況，不要讓雙黃線淪為「道路陷阱」。

很多駕駛人遭到檢舉，都很不服氣，認為警方對於跨越雙黃線的檢舉案件，應考量到實際狀況，不應照單全收。但縣警局交通隊表示，警方接到檢舉，只要有「違規」事實，警方都要受理，違規人如果不服，只能提出申訴或者提行政訴訟。至於4月30日起實施新的交通違規檢舉規定，仍未將跨越雙黃線的違規檢舉排除，駕駛人還是避免違規。

彰化縣政府工務處長林漢斌說，為避免駕駛人搶快超車，雙黃實線主要選擇在車流量大路段或轉彎處，建議民眾遇有雙黃實線時，行車要有耐性，最好到前方非雙黃實線超車，或者到路口再轉彎，以免危害自己及他人安全。