快訊

東方航空載有133人客機在廣西事故引發山火 傷亡未明

說到做到！吳尊火速搬家 宣告1家4口移居大陸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

未考量路況與違規樣態 開罰跨越雙黃線被批道路陷阱

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市茄苳路路幅小，如遇到慢車或者違規停車，駕駛人欲超車必須跨雙黃線，往往成了檢舉人的目標。記者劉明岩／攝影
彰化市茄苳路路幅小，如遇到慢車或者違規停車，駕駛人欲超車必須跨雙黃線，往往成了檢舉人的目標。記者劉明岩／攝影

彰化市最近有駕車民眾反映，因茄苳路幅狹小，為閃避卸貨貨車，不得不跨越雙黃線行駛，卻被人檢舉吃上紅單，要求路權單位劃設雙黃實線時，要注意道路寬度及路況，警方受理檢舉也要考量到違規樣態，不要照單全收，讓雙黃實線成為「道路陷阱」。

道路雙黃實線的劃設，是用以畫分路面成雙向車道，禁止車輛跨越行駛，並不得迴轉。在街頭，確實有很多跨越雙黃線超車的違規行為，對自己及他人行車安全構成嚴重威脅，在警方受理的檢舉案件中，比例甚高，依道路交通管理處罰條例第60條規定，不遵守道路交通標誌、標線、號誌指示，可處900元到1800元罰鍰。

但民眾指出，駕駛人跨越雙黃實線超車，除了違規搶快外，其實也有不同樣態，像如果路幅過小，駕駛人遇到行人、慢車、卸貨貨車或者違規停車，往往必須跨越雙黃線超車，以免造成後方堵車，甚至逢彎道行駛，也難免會壓過雙黃線，路權單位在劃設雙黃線時，應考量實際路況，不要讓雙黃線淪為「道路陷阱」。

很多駕駛人遭到檢舉，都很不服氣，認為警方對於跨越雙黃線的檢舉案件，應考量到實際狀況，不應照單全收。但縣警局交通隊表示，警方接到檢舉，只要有「違規」事實，警方都要受理，違規人如果不服，只能提出申訴或者提行政訴訟。至於4月30日起實施新的交通違規檢舉規定，仍未將跨越雙黃線的違規檢舉排除，駕駛人還是避免違規。

彰化縣政府工務處長林漢斌說，為避免駕駛人搶快超車，雙黃實線主要選擇在車流量大路段或轉彎處，建議民眾遇有雙黃實線時，行車要有耐性，最好到前方非雙黃實線超車，或者到路口再轉彎，以免危害自己及他人安全。

至於民眾要求檢討茄苳路劃設雙黃實線的問題，林漢斌表示，茄苳路的路幅較小，可能是進出高速公路涵洞，影響到行車路線才會畫設雙黃線，工務處會再實地勘察，依路況再做調整，或者以其他設施改善。

彰化市茄苳路路幅小，如遇到慢車或者違規停車，駕駛人欲超車必須跨雙黃線，往往成了檢舉人的目標。記者劉明岩／攝影
彰化市茄苳路路幅小，如遇到慢車或者違規停車，駕駛人欲超車必須跨雙黃線，往往成了檢舉人的目標。記者劉明岩／攝影
彰化市很多道路路幅小，如遇到慢車或者違規停車，駕駛人欲超車必須跨雙黃線，往往成了檢舉人的目標。記者劉明岩／攝影
彰化市很多道路路幅小，如遇到慢車或者違規停車，駕駛人欲超車必須跨雙黃線，往往成了檢舉人的目標。記者劉明岩／攝影
彰化市很多道路路幅小，如遇到慢車或者違規停車，駕駛人欲超車必須跨雙黃線，往往成了檢舉人的目標。記者劉明岩／攝影
彰化市很多道路路幅小，如遇到慢車或者違規停車，駕駛人欲超車必須跨雙黃線，往往成了檢舉人的目標。記者劉明岩／攝影

路權

延伸閱讀

台東台9線2車對撞事故 4人受傷3送醫

彰化縣府催生鹿港捷運線 遭議會審查質疑被退回

台東1軍人昨酒駕 單位今火速記2大過汰除

小黃載洗腎者趕時間 跨雙黃線超車被控「逼車」罰1萬8

相關新聞

國軍住院醫月薪僅3萬7？ 醫院解釋：那是底薪啦！

有人在批踢踢上爆卦質疑國軍台中總醫院招募民間的住院醫師月薪何以只有37315元，與一般聽到醫師月薪總有個2、30萬天差地...

未考量路況與違規樣態 開罰跨越雙黃線被批道路陷阱

彰化市最近有駕車民眾反映，因茄苳路幅狹小，為閃避卸貨貨車，不得不跨越雙黃線行駛，卻被人檢舉吃上紅單，要求路權單位劃設雙黃...

友人38歲肺腺癌去世 台中里長怨空汙禍因：不要口水戰

台中市大里區立德里長江和樹上午激動表示，他一位朋友年僅38歲，發現肺腺癌不到一個月昨天就去世了。他認為這和台中市的空汙有...

未登工廠納管最後一天 彰化近一個月申請數量暴增百倍

特定工廠登記於2020年3月20日正式啟動，要將既有低污染未登記工廠全面納管，今天是最後期限，彰化縣初步統計到今天上午，...

市民怨公園多是塑膠罐頭遊具 市府：逐步努力改善中

有市民在臉書上成立「台中遊戲場許願池」社團，對各公園的兒童遊戲場提出建言，昨天並邀請家長在北屯區四張犁公園聚會，同時寫了...

影／鎮瀾宮被控修廟強迫募款 鄭銘坤：捐錢是心甘情願

台中市議員吳敏濟今天開記者會說，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤日前邀團隊開會，說明鎮瀾宮要整修，要求各團隊捐出60萬到100萬元不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。