市民怨公園多是塑膠罐頭遊具 市府：逐步努力改善中

有市民在臉書上成立「台中遊戲場許願池」社團，對各公園的兒童遊戲場提出建言，昨天並邀請家長在北屯區四張犁公園聚會，同時寫了一封信給市長盧秀燕，表示：「我們喜歡公園有攀爬架、爬樹、滑索、滑桿、樹屋、Monkey Bar、盪鞦韆、玩水設施、旋轉盤、高高的爬竿。」

提出訴求的市民表示，台中市3年來陸續改造公園遊戲場，卻過度以安全優先，降低遊戲性，他們去年曾開記者會表達不滿，時隔近一年，眼看著外縣市特色遊戲場遍地開花，而台中市區主要大型公園仍是塑膠罐頭遊具佔多數，新落成的特色遊戲場僅個位數，且均座落在市郊、或難以停車、沒有廁所，造成大量親子民怨。

這些市民也提到，1月2100名社員發起票選活動，對「你會怎麼形容台中的公園？」，清一色為負面評價，第一名是「無聊」177票，第二名「失望」95票，第三名「浪費納稅錢」73票，其餘則為「掉漆」、「罐頭林立」、「幼齡化」。

對於「心中最不可或缺的遊具」，以溜滑梯為首，其次為攀爬架以及鞦韆；「能有會更好的遊具」則是獨立沙坑、彈跳床、滑索、以及戲水區。

台中遊戲場許願池發言人劉淑韻說，一個大型遊戲場，多人希望遊具能有挑戰性和多元性，須設計不同層級的難度，以適合不同身心能力的使用者。遊戲場以大樹形成的天然遮蔭最受大家喜愛，鋪面除地墊外可搭配採用自然鋪面，以增加不同觸覺刺激；鄰近遊戲場應設置可洗手腳的沖洗設備跟廁所。

她說，理想大型遊戲場在雙北市遍地開花，連鄰近的苗栗、彰化都有優質公園，眼看台中成為兒童遊戲場沙漠，不少台中親子每逢週末只能頻頻往外縣市跑，成為「追公園的家長」。希望在「一區一特色」的概念下興建更多好玩的大型特色遊戲場，並且再進行區域資源盤點、規劃足夠經費，逐步將原本只達到最基本安全標準的諸多罐頭遊戲場再升級。

建設局長陳大田說，不僅許願池，建設局和幾個對公園提出建言的團體都有互動，也邀請一起加入設計，同時亦希望公園同時能兼顧兒童、身障和樂齡人士的需求，目前已逐步在實現中。但是，終究樹木要能成蔭，以及設計的概念要能浮現都需要時間。

他也舉例說，像是在中央公園、豐樂公園以及荔枝老樹公園，都可以見到市長盧秀燕的用心和相關團體的投入，也獲得許多肯定，未來也會和大家一起繼續努力，蓋出更多符合民眾期待的公園。