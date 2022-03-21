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遭控以修廟名義強迫募款 鎮瀾宮：絕無勉強

中央社 / 台中21日電

鎮瀾宮目前進行屋頂翻修工程，民進黨籍台中市議員吳敏濟今天指出，接獲民眾陳情，廟方要求各團體捐款作為整修費用；鎮瀾宮表示，絕無此事，捐款依個人能力，沒有勉強。

吳敏濟今天召開記者會指出，接獲民眾陳情，日前鎮瀾宮邀集周邊團隊開會，指出因鎮瀾宮要整修，需要整修經費，每個團體必須捐款新台幣60至100萬元，連報馬仔也要。

吳敏濟表示，1年多前，鎮瀾宮才要求團隊要捐款12萬給雲林縣西螺鎮某宮廟，現在又用修廟名義要求捐款，有信徒表示，根本將他們當成搖錢樹、提款機。

對此，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，目前廟內進行屋頂翻修，找來國寶級大師整修，預計3年後完工，有團隊知道後樂意參與，有團隊已經捐款；董監事會告知大家這件事，但捐款一事，依個人能力，沒有勉強大家。

鄭銘坤指出，整修後，捐款新台幣6萬元以上者，名字刻在廟內牆面，各香頭自己研究捐款金額，報馬仔僅有1個人，要求60萬不合理，至今未告知對方；希望選舉歸選舉，宗教歸宗教，不要混淆。

捐款 鎮瀾宮

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