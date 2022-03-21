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彰化低薪人口減 綠營北上開記者會痛批王惠美

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨彰化縣黨部上午舉行記者會，批評彰化縣人口及薪資倒退，彰化縣長需負責，左起為東吳大學法律系教授胡博硯、台灣教授協會副會長陳俐甫、黨部主委邱建富、議員賴澤民、彰師大教授劉兆隆、都市計畫技師全國聯合會秘書長高立新。記者曾原信／攝影
民進黨彰化縣黨部上午舉行記者會，批評彰化縣人口及薪資倒退，彰化縣長需負責，左起為東吳大學法律系教授胡博硯、台灣教授協會副會長陳俐甫、黨部主委邱建富、議員賴澤民、彰師大教授劉兆隆、都市計畫技師全國聯合會秘書長高立新。記者曾原信／攝影

民進黨彰化縣黨部主委邱建富今天在立法院開記者會，批彰化縣長王惠美上任後，人口減少速度加劇，還低薪狀況變本加厲；學者也指出，彰化希望升格為第七都，但收入卻比雲林、南投還低，叫彰化人情何以堪？

邱建富指出，去年人口減少速度加劇，是前幾年將近2倍的速度，今年一月、二月人口又減少2333人。不僅如此，去年台灣經濟成長率為6.28%，創下11年新高紀錄，但彰化經濟表現仍特別的差。

東吳大學公法中心主任胡博硯認為，薪資連續三年蟬聯倒數第一，第七都的人口卻沒有第七都的收入甚至比雲林南投還低，叫彰化人情何以堪？彰化缺乏全面性的產業政策，園區缺乏整體規劃，如何叫一個員工廠商帶著皮箱就進駐，如何叫員工把他鄉變故鄉呢？

台灣教授協會副會長陳俐甫表示，王惠美提出的3000元設籍禮金只是誘使其他縣市居民移籍而不移住，且時間只設計至11月底，更顯示了本次獎金的政治性，分明就是為了選舉壓力的125萬保衞戰。只是如此短視撒錢的做法，等同鼓勵投機，對縣政發展會有相當不好的影響。

彰師大公共事務與公民教育學系劉兆隆認為，台中升格，彰化一定有磁吸效應。彰化縣可以考慮配合中央政策，鼓勵技術性移工取得我國國籍，移工工作地點都在彰化，另外應該提出吸引大專畢業學生留在彰化發展的政策，吸引年輕優秀人口留在彰化。

都市計劃技師全國聯合會秘書長高立新表示，彰化目前許多工廠無法輔導合法化，使得第二代也無法回到彰化發展，應輔導產業合法及升級，。

民進黨彰化縣議會總召賴澤民表示，設籍獎金的政策只會吸引外縣市人口到彰化設籍，並不會實質居住在彰化，這種政策只會彰化虛胖而已，近期彰化的房價也不停上漲，實質移居彰化的成本高達千萬，真的有人會因為3000元的獎金移籍彰化嗎？

邱建富 民進黨

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