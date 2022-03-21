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友人38歲肺腺癌去世 台中里長怨空汙禍因：不要口水戰

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市大里區立德里長江和樹上午激動表示，他一位朋友年僅38歲，發現肺腺癌不到一個月昨天就去世了。圖／江和樹提供
台中市大里區立德里長江和樹上午激動表示，他一位朋友年僅38歲，發現肺腺癌不到一個月昨天就去世了。圖／江和樹提供

台中市大里區立德里長江和樹上午激動表示，他一位朋友年僅38歲，發現肺腺癌不到一個月昨天就去世了。他認為這和台中市的空汙有關，他要大家看看這兩天窗外的天空，空汙明顯嚴重，要大家外出運動應格外小心。

江和樹說，希望中央政府要重視，不要每次遇到選舉時才說空氣品質要改善是誰和誰的問題，但這和百姓都沒有關係；百姓要的，是政府很明確的說明天的空氣會變好，「我們就投給你！」不要因為選舉而操弄，不要再來騙百姓。

他說，就像他的朋友僅38歲就因肺腺癌走了，「如果是你們的家人怎麼辦？」而大家都有小孩，他們的肺部都正在成長，如果吸收到不好的空氣，下一代該怎麼辦、未來怎麼辦？

江和樹說，大家要的的政府是負責任的，不是選舉時呼口號，或地方要改善，中央卻不肯改善「市長已想出辦法，但卻一直想辦法反駁她」，而不是以行動力來解決；百姓要的不是口水戰，而是要如何解決空汙的問題，「台中人快受不了了！」

肺腺癌 台中市

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