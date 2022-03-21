影／鎮瀾宮被控修廟強迫募款 鄭銘坤：捐錢是心甘情願

台中市議員吳敏濟今天開記者會說，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤日前邀團隊開會，說明鎮瀾宮要整修，要求各團隊捐出60萬到100萬元不等，已有團隊反彈，連報馬仔也要捐款，有人心灰，想改到白沙屯媽祖幫忙，他呼籲台中市府調查，也要求廟方不要把鎮瀾宮周邊團隊當提款機；副董事長鄭銘坤立即開記者會說明，絕無此事，他呼籲民代不要誤導大家。

吳敏濟表示，幾天前鎮瀾宮副董事長鄭銘坤邀集周邊團隊開會，告訴大家鎮瀾宮要整修，需要經費並要求每個團隊須捐出60至100萬元，連報馬仔也要捐款，許多人當場臉色凝重。消息一出這幾天有眾多媽祖信徒向他陳情，坊間議論紛紛，信徒及周邊許多團隊都抱怨連連。

吳敏濟說，鎮瀾宮主事者太過離譜，沒有公平正義，香油錢收很多，一年多前要求每個團隊要捐12萬給雲林縣西螺鎮某宮廟，現在又以修廟名義，要求每個團隊必須捐出60萬元，連報馬仔都不放過，簡直是把這些團隊當提款機。

吳敏濟表示，鎮瀾宮是台灣極具盛名的宮廟，每年進香活動皆有數十萬人以上參與，也是全世界三大宗教盛事之一，宮廟管理應為其他宮廟表率，既然每一年有那麼多信徒捐款，廟宇的修護費用就應以廟方所收捐款來支付，不應動輒就要求由眾多信徒組成的各團隊來捐款，對於這次事件，他要求首先主管台中市宮廟業務的民政局應介入調查及導正，鎮瀾宮董事長顏清標及副董事長應向社會道歉，並收回向各團隊捐款的要求，改為團隊或個人自由樂捐。

鄭銘坤上午表示，吳敏濟昨天打電話給他，說有團隊投訴，廟方整修要求團隊捐錢。鎮瀾宮目前正在整修，找國寶級大師整修，要花3年才完成，團隊聽到很樂意參與，有些團隊已拿錢來捐，董監事會說要告知大家此事，依個人能力，沒有勉強大家，整修後會將捐錢者刻名，他昨天已向吳敏濟說清楚，捐錢是心甘情願，他呼籲議員不要因為年底要選舉，為了知名度亂講話。

鄭銘坤說，他今天早上到吳敏濟服務處要解釋，不知對方要開記者會，大家都是好朋友，對方每年都來拿遶境行程，吳敏濟很喜歡參加大甲媽活動。

鄭銘坤說，他希望政治歸政治，宗教歸宗教，不要混淆，大甲媽下月就要進香了，如果吳敏濟覺得白沙屯媽很好，就去白沙屯選舉就好，他說要愛護大甲才對，媽祖只有一位，大家都好，現在正整修，有錢出錢，有力出力，鎮瀾宮不會逼迫任何團隊，包括董監事會，至今有人捐，有人沒捐；他呼籲媒體不要被誤導。