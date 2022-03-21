醫界學界搶救空氣嗆不作為 市府：pm2.5降20%有感

台灣中社、台中市醫界聯盟今與台中市議會民進黨團共同指出，台中市長盧秀燕競選政見「市長換人、空氣換新」跳票，批盧市府擋中火建天然氣機組15個月，直到中央跳過地方才動工；醫界到8所國小環保宣導，沒想到小朋友畫出對空氣的感受是「 惡魔持鎌刀」的夢魘。醫界指出，盧市府此任最後9個月如仍未提出具體改善措施，不排除走上街頭抗議，維護下一代健康。

台中市政府表示，台中市對pm2.5的控制，最近3年與2014到2018平均相比，成功降低20%，台中市政府強力要求中火減煤降載，直到自治條例被中央宣告無效前，均強力開罰中火違規的行為。此外，今年一月空氣品質更創下pm2.5同期新低，空品改善的部分，市府會持續努力。

中華民國醫師公會聯合會秘書長林恆立說，環保署委託醫界到國小宣導，他請小學生畫出心目中空氣，有人畫出媽媽在廚房煮飯，空氣瀰漫的是溫馨，但更多孩子畫出空氣是如惡魔般，還有持鎌刀的模樣，林恆立說，小學生對空氣的想像，怵目驚心。他表示，盧秀燕市長這任還有9個月，如果遲未提出具體改措施，為了孩子，他不排除號召上街頭，抗議中市府不作為。

中市醫界聯盟理事長陳芳英說，空汙引起的症狀不勝枚舉，這已被證明，例如婦女子宮頸肌瘤、憂鬱症等，她呼籲主事者想想：下一代到底需要我們做什麼？中社前社長、興大教授廖宜恩指出，他自己就是肺癌受害者，他的三位同事、還有親友都罹肺癌，他要問盧市府除了擋中火建天然機組、延遲捷運藍線之外，到底做了什麼防制空汙措施？

民進黨團總召江肇國、陳淑華與張耀中指出，盧秀燕上任時發谷關空氣瓶在當時是亮點，但今天變成「汙點」市民照樣吸空汙，政見跳票，讓有受騙感覺。盧市府擋天然氣機組，直到中央出手才得以動工，至今提不出解決空汙有效措施。

中市府說明，市府並未阻擋中火燃氣機組興建，而是明確「要求中火汰舊換新」、「反對只增不減」；對於台電日前表示願意拆除中火2部燃煤機組跟1支煙囪，而不是除役備用，這表示市府及市民過去十幾個月強力發聲有效。