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醫界學界搶救空氣嗆不作為 市府：pm2.5降20%有感

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
中社前社長、興大教授廖宜恩，自己與親友同事罹患肺癌，他質疑盧市府做了什麼防制空汙？記者 陳秋雲／攝影
中社前社長、興大教授廖宜恩，自己與親友同事罹患肺癌，他質疑盧市府做了什麼防制空汙？記者 陳秋雲／攝影

台灣中社、台中市醫界聯盟今與台中市議會民進黨團共同指出，台中市長盧秀燕競選政見「市長換人、空氣換新」跳票，批盧市府擋中火建天然氣機組15個月，直到中央跳過地方才動工；醫界到8所國小環保宣導，沒想到小朋友畫出對空氣的感受是「 惡魔持鎌刀」的夢魘。醫界指出，盧市府此任最後9個月如仍未提出具體改善措施，不排除走上街頭抗議，維護下一代健康。

台中市政府表示，台中市對pm2.5的控制，最近3年與2014到2018平均相比，成功降低20%，台中市政府強力要求中火減煤降載，直到自治條例被中央宣告無效前，均強力開罰中火違規的行為。此外，今年一月空氣品質更創下pm2.5同期新低，空品改善的部分，市府會持續努力。

中華民國醫師公會聯合會秘書長林恆立說，環保署委託醫界到國小宣導，他請小學生畫出心目中空氣，有人畫出媽媽在廚房煮飯，空氣瀰漫的是溫馨，但更多孩子畫出空氣是如惡魔般，還有持鎌刀的模樣，林恆立說，小學生對空氣的想像，怵目驚心。他表示，盧秀燕市長這任還有9個月，如果遲未提出具體改措施，為了孩子，他不排除號召上街頭，抗議中市府不作為。

中市醫界聯盟理事長陳芳英說，空汙引起的症狀不勝枚舉，這已被證明，例如婦女子宮頸肌瘤、憂鬱症等，她呼籲主事者想想：下一代到底需要我們做什麼？中社前社長、興大教授廖宜恩指出，他自己就是肺癌受害者，他的三位同事、還有親友都罹肺癌，他要問盧市府除了擋中火建天然機組、延遲捷運藍線之外，到底做了什麼防制空汙措施？

民進黨團總召江肇國、陳淑華與張耀中指出，盧秀燕上任時發谷關空氣瓶在當時是亮點，但今天變成「汙點」市民照樣吸空汙，政見跳票，讓有受騙感覺。盧市府擋天然氣機組，直到中央出手才得以動工，至今提不出解決空汙有效措施。

中市府說明，市府並未阻擋中火燃氣機組興建，而是明確「要求中火汰舊換新」、「反對只增不減」；對於台電日前表示願意拆除中火2部燃煤機組跟1支煙囪，而不是除役備用，這表示市府及市民過去十幾個月強力發聲有效。

中市府指出，當然拆除中火2部燃煤機組跟1支煙囪仍不夠，以發電功率來說，一部燃氣機組等於兩部燃煤機組，所以台電新建2部燃氣機組，應拆除4部燃煤機組，如此中火發電量更大，但空污跟排碳量會更少，所以將會繼續爭取建二拆四，希望經濟部與台中市政府繼續協商，把拆除期程提前，達到供應相等，儘管目前初步已達成目的，但市府會繼續努力，改善台中空品。

市議員陳淑華批盧市府擋天然氣機組。記者陳秋雲／攝影
市議員陳淑華批盧市府擋天然氣機組。記者陳秋雲／攝影
中華民國醫師公會聯合會秘書長林恆立拿出小學生所畫的心目中的空氣，他形容不少畫面觸目驚心。記者陳秋雲／攝影
中華民國醫師公會聯合會秘書長林恆立拿出小學生所畫的心目中的空氣，他形容不少畫面觸目驚心。記者陳秋雲／攝影
市議員張耀中說，願隨醫界上街頭。記者陳秋雲／攝影
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民進黨團總召江肇國指市長政見跳票。記昌陳秋雲／攝影
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中市醫界聯盟理事長陳芳英指出空汙引起的後遺症，嚴重影響健康。記者陳秋雲／攝影
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中火 台中市 盧秀燕

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