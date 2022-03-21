弘光科大無人機巡檢高山電塔 省時更安全

日前全台大停電，國人關心供電穩定性。弘光科大資訊工程系副教授張成榮表示，去年和台電合作，用無人機巡檢高山電塔，1小時檢查79座電塔，比傳統巡檢節省時間，更提升人員安全。

弘光科技大學今天發布新聞稿表示，資訊工程系副教授張成榮日前到台中市光華高工與師生分享無人機創新發展及多元應用，提到俄烏戰爭使用無人機當轟炸武器，以及他去年與工研院合作搭載救援醫療箱，進行高山投擲物資任務，也率領團隊用無人機執行高山電塔巡檢。

張成榮指出，去年帶領著系上講師呂政原、同學簡士翔及專注於小型無人機、無線遙控飛行系統研發的田屋科技工程師團隊，以田屋生產製造的直升機AXH-E230機型，在台電員工帶領下，行跨中央山脈，1小時飛行46.5公里，巡檢79座隸屬於中部區管轄的高壓電塔，比傳統巡檢方式節省時間，提升人員安全性。

張成榮說，高山常有不穩定氣流，執行任務時，在高海拔飛行空氣密度低，氣動力效益較差，爬升時容易耗電，一下子要從800多公尺爬升到3000多公尺，團隊使用抗環境性能較好的單旋翼直升機執行任務。

張成榮說，執行高山電塔巡檢，必須要輸入每個電塔的GPS確認位置，確保巡檢時不會漏掉任何一個電塔，因在高山沒有無線通訊，無法隨時監控，只能選擇「沉默飛行」，讓無人機在斷訊的狀態下自動導航，執行完任務再飛回目的地。

「單旋翼直升機飛在中央山脈飛行是項創舉」，張成榮說，除巡檢台電高山電塔外，還與工研院材化所合作，使用田屋科技一台以高壓氫氣瓶為主要燃料電池的無人直升機，飛往新達山屋投擲醫療救援物資。新達山屋是武陵四秀百岳必經之路，是山友的中繼站，如果腳程快，走一趟須8小時，透過無人機飛一趟只要18分鐘。