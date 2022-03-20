彰化公益音樂會 用音樂推廣法治教育

彰化縣政府與彰化律師公會、彰化地檢署今天下午在員林演藝廳共同舉辦「彰縣三百、律動精彩」一場與法律邂逅的公益音樂會，讓民眾在樂聲悠揚中與法律相遇。

彰化律師公會理事長劉雅榛說，為善盡律師社會責任，律師公會歷年在濟弱扶傾、推廣法治教育上不遺餘力，此次藉由公益音樂會，盼加深推廣法治教育力道，以音樂無國界的力量，喚起社會大眾對馨生人及弱勢民眾關懷，並推廣法律常識。

音樂會由花壇國小太鼓隊揭開序幕，還有花壇國小直笛隊、就是愛樂室內樂、彰泰國中管弦樂團、合唱團、彰化縣藝術教育協會及台中律師公會薩克斯風樂團演出。

花壇國小校長卓訓德說，花壇國小太鼓隊於2019全國鼓王盃鼓藝大賽榮獲冠軍，直笛隊為該校樂隊，是學校推展藝術美感教育的重要社團。彰泰國中弦樂團曾獲彰化縣音樂比賽弦樂合奏國中組第一名，合唱團則為彰化縣教育之歌MV主角。