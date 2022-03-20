南投國姓鹿茸產季到 翻玩影劇哽教你養顏顧筋骨

南投國姓進入鹿茸採收期，但每年產季重頭戲「鹿神祭」因疫，連3年縮小規模，鹿神遶境、實體展售及路跑等活動都取消，為加強行銷鹿茸，公所今年以「食補」元素翻玩知名電影、台劇，創意宣傳很有哽，盼藉此刺激買氣，也帶動地方觀光。

國姓鄉公所指出，全鄉豢養台灣水鹿逾4800頭，居全台之冠，是國內最大的水鹿畜養區，其年產值更逾2億元，而每年3至6月進入鹿茸採收期，因此多在3月份祭祀鹿神，並辦理「鹿神祭」系列活動，透過遶境、路跑、市集等拉抬買氣。

只不過，新冠肺炎疫情爆發後，為配合中央防疫政策，而將「鹿神祭」縮小規模辦理，周邊系列活動全取消，僅照常舉辦祭祀典禮，不對外開放，也因此衝擊產銷，近年為此強化生技研發推出易逾攜帶的鹿茸保健飲品及美容相關產品。

而今年「鹿神祭」仍因疫取消鹿神遶境、實體展售及路跑等活動，但鎖定鹿茸「食補」特色，翻玩知名電影、台劇以「哈利波特也不會的『痠痛去去走』」、「我們與女神的距離，只差一碗湯」，有別於以往的創意行銷模式，果然令人耳目一新。

國姓公所表示，今年公開鹿茸養生食譜，透過鹿茸、以及簡單以取得的中藥材、肉類等做出讓能痠痛消失的「鹿茸筋骨湯」，還有拉近與女神距離的「鹿茸養顏湯」；此外，當地社區媽媽也開發鹿茸香腸、鹿茸茶葉蛋等養生食補料理。