台灣原生樹苗超搶手！500人不畏細雨持發票排隊領樹苗

林務局台東林區管理處，今日在台東市TT Style原創館草地廣場辦理贈苗活動，搭配以紙本發票1張兌換1株樹苗，上午8點不到就湧入滿滿排隊等領樹苗人潮，眾人都想領原生種樹苗，現場12種、2300株台灣原生種樹苗也被兌換一空，所得發票將全數轉送至公益團體。

台東林區管理處表示，今天上午現場下起細雨，換苗民眾8時不到就到現場等候，民眾除手持兌換券，還有許多人提水桶、容器，全家出動到場在各個樹種攤位前排隊，初估計有近500餘位民眾到場領樹苗。

林管處說明，今日準備12種2300株台灣原生種樹苗，包括像葉片富含肉桂醛的「土肉桂」，從葉片或果實都可食用入菜的「臺灣香檬」，還有台灣原生種「金毛杜鵑」、「桃金孃」都是熱門兌換樹種，今年首度限量推出葉背散生黑色腺點，搓揉後有杏仁味的「墨點櫻桃」，更是最早被兌換一空