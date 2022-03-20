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大肚溪苦楝花開滿樹 好一幅紫色夢幻秘境
近日天氣轉熱，百花怒放，尤其是紅花風鈴木、黃花風鈴木及木棉花更是開得燦爛無比，但其實苦楝花也是盛開，紫色小花雖然開得低調，尤其是彰化市「大肚溪棒壘球場」的大小苦楝，卻像覆上紫色雪花，十分夢幻，是全台知名的苦楝花景點。
苦楝花在中部四處可見，在彰化除了校園外，八卦山區更是普遍，部分是有計畫種植，最享盛名的莫過於彰化市「大肚溪棒壘球場」周邊，大小苦楝上百棵，由於平時管理得宜，很好遊賞，附近開闢有停車場，十分方便。
在堤岸上，兩側苦楝夾道，在春天盛開時，滿樹紫色小花，落英繽紛，走在步道上，還會飄來淡淡清香，十分詩情畫意；在河床上也另有數株參天苦楝，逾30公尺高，十分壯觀，襯著如茵草皮，在這裡還可以遠眺台中，吸引許多人前往拍照打卡。
苦楝花不若紅花風鈴木、黃花風鈴木及木棉花開得燦爛誇張，卻帶有含蓄且低調，花期也長。 目前「大肚溪棒壘球場」的苦楝，有的仍在盛開，有的接近尾聲，開始結果，各有不同風情。
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