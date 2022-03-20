南投梅子節登場 500人樂捲袖DIY手作脆梅

南投縣青梅正值採收季，南投梅子節今年以「春分一簍梅」為主題辦理系列活動，並於今天在信義鄉農會梅子夢工廠開幕，吸引500名大小朋友一起動手DIY手作脆梅；而受氣候影響，今年青梅盛產，品質也較往年更佳。

縣府農業處指出，南投縣青梅產量占全國產量3分之1以上，主要產區在信義、水里、國姓、仁愛等地，產期落在3月中至5月初，而為告訴國人梅子已開始採收，縣府在每年產季期間辦理「南投梅子節」系列活動，藉此強力行銷南投青梅。

而今年以梅子節活動「春分一簍梅－製梅DIY」為主題，今天在信義鄉農會梅子夢工廠登場揭開序幕，吸引500名大小朋友捲袖體驗手作脆梅，立委許淑華、農業處副處長林美珠、信義鄉長全志堅、總幹事何建中等也拿起槌子DIY製梅同樂。

農業處副處長林美珠說，縣內生產的青梅品質佳，附加產值高，可加工製成脆梅、Q梅、紫蘇梅、陳年梅、梅醋、梅酒及梅精等，每年農業產值達上億元，堪稱是南投縣的「綠金」，縣府因此每年辦活動行銷，今年梅子節相關活動將至4月底。

信義鄉農會表示，今年入冬後雨水豐沛，因氣候適宜，青梅果實成長狀況佳，梅子更大更多汁，可告別去年因旱歉收的窘境，今年可望收穫達7000公噸，相較於去年的4000公噸，幾乎逼近翻倍成長，也將有更多梅子能辦理相關活動。