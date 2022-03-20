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中市財政藍營誇第一綠營批膨風 市府：還債不能急煞車

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府財政狀況，藍誇五個第一，綠批有夠膨風。圖／新聞局提供
台中市政府財政狀況，藍誇五個第一，綠批有夠膨風。圖／新聞局提供

台中市市庫財政好不好？ 藍綠議員看法大不同！國民黨議員楊正中歸納出台中財政五項第一，舉債金額由2015年至2018年平均216億，下降至96億，是縣市合併以來最少賒借預算的。民進黨議員楊典忠則認為「膨風有餘、減債不足」包括土地增值稅收入、結繳市庫125億及預算執行減少2%都避而不說，市府膨風！

楊正中說，2020年台中市歲入歲出賸餘近5億元，是台中縣、市合併升格直轄市10年以來首見賸餘，自有財源也增加416億，肯定市府開源節流。議員吳瓊華也說，對比前市府債台高築，舉債到了天花板，人均負債暴增1萬1332元，盧市府接任後非但沒有增加，人均負債還減了318元。

財政局指出，截至去年底，市民平均負債由2018年底的3萬6721元減至3萬6403元，平均每人少318元；舉債金額2015年至2018年平均每年216億元，遽降至20222年96億元。台中公共債務未償餘額實際數由2018年的1030億元降低至1024 億元，減少5億。

民進黨議員楊典忠則質疑市府玩數字遊戲，因預算執行減少近2％才少借幾十億。他說，國民黨議員吹捧市府財政得到五個第一，照他看來還有「還有膨風第一」因台中市民人均負債在市長盧秀燕任內是最高點，而「公共債務未償餘額」2020年增加到1093億元，也是台中市升格後的最高額度。

至於台中市債減債的部分，市府指「因多項重大工程執行中，預算編列時規劃償還債務尚有困難」他要求市府應具體提出減債規劃，逐步減少台中市債。

財政局長羅仙法表示，市府提出台中財政專案報告中的圖表內容，一個是以市長任內自己負責任累加的部分，另一個是把之前的債務累加上來，依據物理原理，如果要煞車，要先減速才會停止，這是必然的道理。

他說，所以要把人均負債與總負債減少，就要陸陸續續慢慢減，以盧市長任內第三年與第一年剛接任比較是減少的。他強調，沒辦法在預算編列還債的錢，但在決算的過程中透過「實際的運作」把市債償還。

台中市 債務 民進黨 國民黨

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