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中市住警器安裝率躍升85% 議員籲房間走道廚房都需要

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市消防局補助安裝住警器，近兩年大幅提升到85%，防火婦宣隊副大隊長吳瓊華表示肯定。圖吳瓊華提供
台中市消防局補助安裝住警器，近兩年大幅提升到85%，防火婦宣隊副大隊長吳瓊華表示肯定。圖吳瓊華提供

台中市發生興中街人為縱火案，市議員吳瓊華指出，她長期要求市府要增加經費補助台中住宅安裝住警器，希望市府持續宣導加強。台中市消防局長曾進財說，在盧秀燕市長努力推動下，台中市住警器設置率由2019年的35.54％提升到目前85.11％，今年編列800萬預算繼續設置。

吳瓊華表示，她是防火婦宣隊的副大隊長，長期投入防制火災宣導，大家都不希望發生火災，她更關心住警器的設置，近年台中市住警器的補助經費提高。去年發生高雄城中城事件、今年有台中興中街大火，她希望台中市消防局大力宣導家戶裝設住警器。

消防局長曾進財表示，2020年至今年2月住警器設置率從35.54％提升至85.11％，兩年提升設置比率大幅躍昇達49.57％。前兩年計編列及動用預備金達3372.3萬，購置數達約16餘萬只住警器補助民眾，編列補助預算是六都第一，今年編列800萬持續推廣。

吳瓊華表示，依消防法規定未設置火警自動警報設備的住宅場所，應設置住警器，民眾理應自行購置安裝。但台中市政府仍編列預算購置住警器，她給予肯定。她說，民眾住家只裝一只住警器是不夠的，應該每個房間、走廊、客廳、廚房都要安裝。

台中市 火災

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