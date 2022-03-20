聽新聞
test
0:00 / 0:00
議員反映公共事務遭恐嚇 出門帶辣椒水防身
彰化縣議員賴清美去年7月曾反映承攬和美鎮月眉溪布袋蓮清除的包商，將清除後的布袋蓮打包「放水流」，包商事後被縣府處罰3萬元，引來包商不滿，傳訊息給她「我跟妳一定要鬥到底，絕不放棄」，賴清美心生畏懼，出門隨身都要帶辣椒水防身，和美警分局受理後，依恐嚇罪嫌將鐘姓包商函送法辦。
賴清美說，去年7月間，和美鎮月眉排水漂出一袋袋不明物體，里民緊張擔心是動物屍體或工廠廢棄物，最後將其中一帆布打撈上岸，發現是裝滿整袋的「布袋蓮」，她質疑包商怎會讓清除後的布袋蓮「放水流」，當時包商澄清是暫置渠道內，流至下游閘門後統一再運送上車運離清除。但最近仍被水資處移由環保局裁罰3萬元。
賴清美說，包商被罰後，從本月18日起，陸續傳語音訊息給她，分別「我們準備到法院來公審，廢棄物的移除。」「你今天是一個議員，我是一個承包商，你的所作所為，問心就知道。」「我跟你一定要鬥到底，絕不放棄。」
賴清美表示，民代接受陳情，監督，天經地義，包商被環保局罰錢應該正當管道去申訴，不是來恐嚇民意代表。她受恐嚇後，「出門先左顧右盼，察看有沒有被跟蹤，還要隨身帶辣椒水」，並表達在個人臉書上。
彰化縣和美分局受理賴清美報案，昨天通知涉案鐘姓包商到案說明，包商表示他沒有恐嚇犯意，但賴清美認為包商傳送的語音內容，讓她心生恐懼，警方訊後，依恐嚇罪嫌將鐘姓包商函送彰化地檢察署偵辦。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言