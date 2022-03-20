議員反映公共事務遭恐嚇 出門帶辣椒水防身

彰化縣議員賴清美去年7月曾反映承攬和美鎮月眉溪布袋蓮清除的包商，將清除後的布袋蓮打包「放水流」，包商事後被縣府處罰3萬元，引來包商不滿，傳訊息給她「我跟妳一定要鬥到底，絕不放棄」，賴清美心生畏懼，出門隨身都要帶辣椒水防身，和美警分局受理後，依恐嚇罪嫌將鐘姓包商函送法辦。

賴清美說，去年7月間，和美鎮月眉排水漂出一袋袋不明物體，里民緊張擔心是動物屍體或工廠廢棄物，最後將其中一帆布打撈上岸，發現是裝滿整袋的「布袋蓮」，她質疑包商怎會讓清除後的布袋蓮「放水流」，當時包商澄清是暫置渠道內，流至下游閘門後統一再運送上車運離清除。但最近仍被水資處移由環保局裁罰3萬元。

賴清美說，包商被罰後，從本月18日起，陸續傳語音訊息給她，分別「我們準備到法院來公審，廢棄物的移除。」「你今天是一個議員，我是一個承包商，你的所作所為，問心就知道。」「我跟你一定要鬥到底，絕不放棄。」

賴清美表示，民代接受陳情，監督，天經地義，包商被環保局罰錢應該正當管道去申訴，不是來恐嚇民意代表。她受恐嚇後，「出門先左顧右盼，察看有沒有被跟蹤，還要隨身帶辣椒水」，並表達在個人臉書上。