台中文化展望座談 社造者喜見居民自動改造巷弄空間

台中市政府文化局主辦「台中市文化政策展望分區論壇」19日起在台中4區登場。社區工作者、藝文人士及民眾暢談對台中文化現況的觀察及期待，相關建議將作為文化局施政參考。

從事社造輔導工作的謝玲蘭指出，近年不少社區自動自發改造巷弄空間，串連社區生活的場域的點、線、面，例如從第五市場、台中文學館沿著柳川漫步到林之助畫室，再到百年校舍台中教育大學，可看到社區街道、聚落在都市變遷下的歷史脈絡，呈現台灣最真實的生活街景，這正是市民參與文化空間營造的範例。

文資審議委員、建築師方怡仁說，「人，才是形塑城市文化最重要的因素。」他以台中州廳、郡役所及周邊古蹟建築聚落的修復計畫為例，台中市中區復興的契機，除古蹟建築的修復和場域精神的復興外，還須導入跨局處的資源，建議以「有趣的台中人」為基調，考量現代城市生活需求規劃場所，引進多元的產業類型和文化活動，從單「點」串連成「線與面」，透過歷史建築活化，呈現台中的城市生活美學。

民眾透過網路直播留言，提出活化文化資產保存、 推廣社區文史紀錄、母語教育傳承、新住民文學閱讀和藝文推廣、建議社區大學和各大學院校加強合作。