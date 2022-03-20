潭水亭點燈擲筊比賽 江姓父子檔贏回兩台55吋大電視

農曆2月19日是觀音媽佛誕，200多年歷史的台中市潭子區潭水亭今天提前熱鬧慶祝，廟方志工動員搓紅圓、平安麵線，希望眾人在觀音媽的庇佑加持，平安健康，廟方今年首度點亮藥師佛燈，並舉辦點燈擲筊競賽活動，近千人試手氣，一對江姓父子檔贏回兩台55吋大電視，興奮的表示，要留在家裡自己看，旁人看了好羨慕。

潭水亭主委張煌棋表示，廟方花很多時間蒐整過去文物，這次將陪伴觀音媽廟，走過歲月的，數十組聖筊排開展示，希望喚起大家的宗教記憶，這些聖筊有大有小，有的甚至磨到缺角，每一副不顯眼的聖筊，是信眾與觀音媽溝通的法器文物，解決數不盡苦難眾生的疑難雜症，相當珍貴，也是觀音媽廟的歷史最佳見證。

現場也邀請製作竹頭筊國寶級大師黃奕薰展出並講解，大師送出價值50萬的竹頭筊，作為觀音媽聖誕賀禮，致贈廟方典藏，也加碼捐贈一組兩萬的竹頭筊，作為擲筊比賽的獎品。

廟方今年首度點亮藥師佛燈，並舉辦點燈擲筊競賽活動，近千人試手氣，送出5五台55吋大電視及一組竹頭筊，包括紀姓阿嬤連續擲出8個聖筊，和另一位信眾雙雙擲出最高杯數，一對江姓父子，擲出7杯及6杯，抱走兩台電視，民眾直呼這對父子太幸運。