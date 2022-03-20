快訊

24歲男騎友人重機 台三線阿婆灣前失控撞護欄送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

力邀民眾設籍彰化送三千禮金 加碼50個2萬元等著送出去

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣政府今天在田中鎮龍江館前廣場舉辦婦女節慶祝活動，彰化縣長王惠美、田中鎮長洪麗娜等人也和民眾一起跳健康操。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府今天在田中鎮龍江館前廣場舉辦婦女節慶祝活動，彰化縣長王惠美、田中鎮長洪麗娜等人也和民眾一起跳健康操。記者林宛諭／攝影

彰化縣政府今天在田中鎮龍江館前廣場舉辦「彰化三百，女力精彩動起來」慶祝婦女節活動，彰化縣長王惠美繼續為增加彰化人口保衛戰，加強宣傳從外縣市遷入設籍彰化縣的民眾將發給3000元設籍禮金兌換券，還有彰化消費振興抽獎活動，縣府也再加碼抽一間青年住宅及50個2萬元現金獎，民眾要把握機會消費抽大獎。

為響應「國際婦女節」，彰化縣政府田中區婦女中心（財團法人伊甸社會福利基金會承辦）、田中區家庭福利服務中心及北斗區家庭福利服務中心今天合辦「女力精彩動起來，健康跟著來」活動，縣長王惠美、田中鎮長洪麗娜等人也和民眾一起跳健康操。

王惠美說，女人一定要照顧好自己的健康，才不會造成家人或孩子們的負擔，每周要有150分鐘運動時間，也帶動家人一起運動。為了鼓勵婦女走出來，自我成長也很重要，縣府還將於3月26日將在彰化市延和公園舉辦二手公益市集、精彩婦女展演。接下來的婦女節系列活動還包括婦女「防身術研習班」、「手機數位培力課程」、「女性菁英講座」，及彰化夢想館的「女力百工祭」職業探索活動等，歡迎大家共襄盛舉。

為了守住彰化縣125萬人升格直轄市的門檻，王惠美今天再次強力宣傳即日起至6月30日，從外縣市遷入設籍彰化縣民眾，12月10日前戶籍均未遷出者，將可拿到3000元的設籍禮金，並從4月至7月每月辦理「達標好運送」專案，新設籍成彰化縣民的第126萬位民眾將加碼贈送1萬元獎金，前後一位則各送五千元獎金。

王惠美也提醒民眾把握振興經濟、彰化加碼方案還有4月及7月2次抽獎機會，目前累積登錄消費金額已滿68.5億元，所以抽獎還會再加碼，共將抽2間青青年住宅，還加碼50個2萬元的現金獎、10台電動機車等，民眾憑消費滿200元以上的發票即可上「花在彰化，好禮一把抓」活動網頁登錄抽獎(https://changhua-go.chcg.gov.tw/Description.aspx)

田中鎮長洪麗娜說，女人將家庭顧好，工作穩定，就是最好的表現，健康是最重要的，女力加油。今天還有百人齊跳有氧，運動闖關活動、精油滾珠瓶DIY體驗活動，相當熱鬧。

彰化縣政府今天在田中鎮龍江館前廣場舉辦婦女節慶祝活動，彰化縣長王惠美、田中鎮長洪麗娜等人也和民眾一起跳健康操。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府今天在田中鎮龍江館前廣場舉辦婦女節慶祝活動，彰化縣長王惠美、田中鎮長洪麗娜等人也和民眾一起跳健康操。記者林宛諭／攝影

王惠美 青年住宅

延伸閱讀

二水平地櫻花花季遲到 再過一周來看剛剛好

黃花風鈴木相映魚池美景 彰化社頭這處賞花秘境太好拍

鹿港生態公園花1800萬改善 廁所地磚卻不平 王惠美不悅

彰化125萬人口保衛戰 祭移居送3千元禮券、新人送禮盒

相關新聞

南投梅子節登場 500人樂捲袖DIY手作脆梅

南投縣青梅正值採收季，南投梅子節今年以「春分一簍梅」為主題辦理系列活動，並於今天在信義鄉農會梅子夢工廠開幕，吸引500名...

中市財政藍營誇第一綠營批膨風 市府：還債不能急煞車

台中市市庫財政好不好？ 藍綠議員看法大不同！國民黨議員楊正中歸納出台中財政五項第一，舉債金額由2015年至2018年平均...

中市住警器安裝率躍升85% 議員籲房間走道廚房都需要

台中市發生興中街人為縱火案，市議員吳瓊華指出，她長期要求市府要增加經費補助台中住宅安裝住警器，希望市府持續宣導加強。台中...

議員反映公共事務遭恐嚇 出門帶辣椒水防身

彰化縣議員賴清美去年7月曾反映承攬和美鎮月眉溪布袋蓮清除的包商，將清除後的布袋蓮打包「放水流」，包商事後被縣府處罰3萬元...

台中文化展望座談 社造者喜見居民自動改造巷弄空間

台中市政府文化局主辦「台中市文化政策展望分區論壇」19日起在台中4區登場。社區工作者、藝文人士及民眾暢談對台中文化現況的...

南投草屯罕見日式建物 「草鞋墩雅舍」公告歷史建築

南投縣草屯鎮中正路上「草鞋墩雅舍」自日治時期興建至今已逾80年歷史，緊鄰交通要道，過去曾做為林務局員工宿舍，為當地罕有保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。