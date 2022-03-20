力邀民眾設籍彰化送三千禮金 加碼50個2萬元等著送出去

彰化縣政府今天在田中鎮龍江館前廣場舉辦「彰化三百，女力精彩動起來」慶祝婦女節活動，彰化縣長王惠美繼續為增加彰化人口保衛戰，加強宣傳從外縣市遷入設籍彰化縣的民眾將發給3000元設籍禮金兌換券，還有彰化消費振興抽獎活動，縣府也再加碼抽一間青年住宅及50個2萬元現金獎，民眾要把握機會消費抽大獎。

為響應「國際婦女節」，彰化縣政府田中區婦女中心（財團法人伊甸社會福利基金會承辦）、田中區家庭福利服務中心及北斗區家庭福利服務中心今天合辦「女力精彩動起來，健康跟著來」活動，縣長王惠美、田中鎮長洪麗娜等人也和民眾一起跳健康操。

王惠美說，女人一定要照顧好自己的健康，才不會造成家人或孩子們的負擔，每周要有150分鐘運動時間，也帶動家人一起運動。為了鼓勵婦女走出來，自我成長也很重要，縣府還將於3月26日將在彰化市延和公園舉辦二手公益市集、精彩婦女展演。接下來的婦女節系列活動還包括婦女「防身術研習班」、「手機數位培力課程」、「女性菁英講座」，及彰化夢想館的「女力百工祭」職業探索活動等，歡迎大家共襄盛舉。

為了守住彰化縣125萬人升格直轄市的門檻，王惠美今天再次強力宣傳即日起至6月30日，從外縣市遷入設籍彰化縣民眾，12月10日前戶籍均未遷出者，將可拿到3000元的設籍禮金，並從4月至7月每月辦理「達標好運送」專案，新設籍成彰化縣民的第126萬位民眾將加碼贈送1萬元獎金，前後一位則各送五千元獎金。

王惠美也提醒民眾把握振興經濟、彰化加碼方案還有4月及7月2次抽獎機會，目前累積登錄消費金額已滿68.5億元，所以抽獎還會再加碼，共將抽2間青青年住宅，還加碼50個2萬元的現金獎、10台電動機車等，民眾憑消費滿200元以上的發票即可上「花在彰化，好禮一把抓」活動網頁登錄抽獎(https://changhua-go.chcg.gov.tw/Description.aspx)