大甲媽Bobi Run祈福路跑活動 2千人邊跑邊玩

2022大甲媽Bobi Run祈福路跑活動，今天早上在大甲鎮瀾宮前出發，2000多人參加，補給站還設置「行為藝術繪畫」及「復古童趣」的活動，讓參加者邊跑邊玩，更具趣味。

路跑活動今天早上6點30分開場，開跑前由大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤及全體董監事們帶領著跑友們進行活力熱身操，鳴笛後，由媽祖前導車引領著跑友們向10公里路程前進。

活動在5公里及8公里給站分別設置「行為藝術繪畫」及「復古童趣」的活動，行為藝術活動集結所有跑友們一起參與，一筆一畫完成獨一無二的畫作，復古童趣提供套圈圈及丟沙包的活動，只要跑友闖關成功將獲得限量小禮物， 10公里的路程中設置有趣的小遊戲，讓跑友邊跑邊玩。

大甲鎮瀾宮結合媽祖文化活動舉辦「2022大甲媽 Bobi Run 祈福路跑」，今天起跑，台中市運動局長李昱叡代表市長盧秀燕出席，他感謝大甲鎮瀾宮歷年大力推動街舞、路跑等運動，促進市民身體健康。