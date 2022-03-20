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大甲媽Bobi Run祈福路跑活動 2千人邊跑邊玩

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
2022大甲媽Bobi Run祈福路跑活動，鎮瀾宮董事長顏清標等人鳴槍起跑。圖／大甲鎮瀾宮提供
2022大甲媽Bobi Run祈福路跑活動，鎮瀾宮董事長顏清標等人鳴槍起跑。圖／大甲鎮瀾宮提供

2022大甲媽Bobi Run祈福路跑活動，今天早上在大甲鎮瀾宮前出發，2000多人參加，補給站還設置「行為藝術繪畫」及「復古童趣」的活動，讓參加者邊跑邊玩，更具趣味。

路跑活動今天早上6點30分開場，開跑前由大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤及全體董監事們帶領著跑友們進行活力熱身操，鳴笛後，由媽祖前導車引領著跑友們向10公里路程前進。

活動在5公里及8公里給站分別設置「行為藝術繪畫」及「復古童趣」的活動，行為藝術活動集結所有跑友們一起參與，一筆一畫完成獨一無二的畫作，復古童趣提供套圈圈及丟沙包的活動，只要跑友闖關成功將獲得限量小禮物， 10公里的路程中設置有趣的小遊戲，讓跑友邊跑邊玩。

大甲鎮瀾宮結合媽祖文化活動舉辦「2022大甲媽 Bobi Run 祈福路跑」，今天起跑，台中市運動局長李昱叡代表市長盧秀燕出席，他感謝大甲鎮瀾宮歷年大力推動街舞、路跑等運動，促進市民身體健康。

運動局指出，大甲媽於每年農曆3月進行遶境活動，大甲媽Bobi Run為出巡前的暖身活動，今年邁入第11年，主辦單位推出10公里短程路線，也透過路跑帶大家認識媽祖文化。活動路線行經特色媽祖鑾轎造型橋，及卓也小屋、貞節牌坊等當地特色景點，活動同時結合宗教、信仰、文化、健康、親子、休閒、娛樂，富有教育意義。

2022大甲媽Bobi Run祈福路跑活動，今天有2000多人參加。圖／大甲鎮瀾宮提供
2022大甲媽Bobi Run祈福路跑活動，今天有2000多人參加。圖／大甲鎮瀾宮提供
2022大甲媽Bobi Run祈福路跑活動，今天有2000多人參加。圖／大甲鎮瀾宮提供
2022大甲媽Bobi Run祈福路跑活動，今天有2000多人參加。圖／大甲鎮瀾宮提供

路跑 大甲媽 鎮瀾宮

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