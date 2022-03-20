南投聞人「憨師」出殯 儀隊操槍、豪車組隊送行

南投埔里地方聞人劉志成日前驟逝，享壽67歲，今天舉辦告別式，而其為人海派，交友廣泛，各界政商人士前往弔唁，道上兄弟到場致意，警方也派員戒備，而其出殯場面浩大，近百輛豪車送行，還有龍獅陣、儀隊等表演，地方熱議。

據了解，綽號「憨師」的劉志成因個性海派，為人豪爽，交友廣泛，廣結人脈，不僅結交政壇、商界人士，與地方黑、白兩道也都有交情，晚年行事轉趨低調、講究養生，雖淡出江湖，但仍相當受人敬重，未料日前卻傳出因心肌梗塞驟逝。

而其家屬今天為劉舉辦告別式，不少立委、議員、鄉鎮首長、地方企業老闆等政商人士，還有不少道上兄弟都到場弔唁，甚至為感念他贊助舞龍、獅陣或儀隊等藝陣演出，出殯時更由近百輛超跑、豪車組成車隊送行，場面浩大，地方熱議。