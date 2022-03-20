搶攻疫情後商機 飯店餐飲業紛加碼布局台中展店

飯店餐飲業近年來受COVID-19疫情衝擊大，由於疫情趨緩，看好疫情後商機，多家飯店餐飲業紛紛加碼進駐台中市展店；也有中市餐飲業者看好婚宴商機，跨域高雄宴會市場。

近2年來受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，飯店及餐飲業都遭逢衝擊，近日來國內疫情趨緩，在歷經疫情期間的低迷，多家業者看好後疫情商機，已經開始加碼布局。

以英式下午茶知名的古典玫瑰園集團，旗下的品牌先喝道手搖店，將於26日同時2家新門市開幕，古典玫瑰園總經理倪中慧今天告訴中央社記者，其中的美村店還將邀請年代主播田燕呢擔任一日店長，2家門市當天部分商品祭出買1送1優惠慶祝開幕。

倪中慧指出，先喝道在市場上有「貴婦手搖茶」的封號，全台每月均有2到3家新展店，月銷杯數破50萬杯，今年持續在中部深耕，3月開設台中美村店及水湳店後，在台中市即擁有10家門市，4月起持續在台中、彰化、台南、新竹展店，同時也啟動國外授權計畫，將於加拿大多倫多設海外第一家分店。

在台中發跡的新天地餐飲集團，品牌行銷副總林國威說，儘管連續兩年受到疫情衝擊，營收遭遇亂流，但隨著國內疫情穩定可控及國人3劑疫苗接種率普及，防疫措施加速放寬，壓抑兩年的婚宴與工商宴席預料將在今年呈現大幅反彈。

林國威指出，今年更看好高雄科技轉型後，將吸引大量科技新貴返鄉成婚商機，集團加碼布局高雄宴會市場，集團旗下的萊特薇庭宴會廳，將進駐高雄的承億酒店，預計於9月開始試營運，將可為新天地餐飲集團挹注營收成長動能。

此外，遠雄遊憩休閒事業旗下全新飯店品牌悅樂旅店也將於月底在中區開幕，緊鄰台中火車站，並與中央書局合作，打造專屬閱讀空間及季節限定微型書展。