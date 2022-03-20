C119「老母雞」變綠了 彰化八卦山軍機重新塗裝惹議

彰化市八卦山大佛風景區C-119運輸機景觀區，陳列有除役的C-119運輸機及F-5E各一架。因風吹日曬，機身逐漸脫漆，縣府委外重新粉刷，卻與原有顏色差異甚大，經軍事迷反映後，國防部要求縣府評估處理。縣府城觀處長田飛鵬表示，若要與軍方原有顏色相同確有難處，將來若要再粉刷，會與軍方討論。

八卦山大佛風景區C-119運輸機景觀區除陳列一架俗稱「老母雞」的C-119運輸機外，還陳列一架F-5E戰鬥機，是前縣長阮剛猛向在2000年向軍方爭取設置，可眺望彰化市，夜景更是迷人，是大佛風景區重要景點與地標，在大佛另一側則有一架F-104星式戰鬥機；「老母雞」平時開放參觀，機艙內掛有C-119珍貴圖片，見證成軍的輝煌戰史，遊客還可以上駕駛艙，操弄搖桿，模擬駕駛軍機的情境。

軍方雖然捐贈軍機，但仍要求縣府適當維護與管理，因此縣府在一段時日，即會重新粉刷上漆，以免造成機身鏽蝕與保持美觀，縣府數月前，再度完成粉刷，卻與原有塗裝差異甚大，一般民眾或許分辨不出，甚至覺得沒有什麼，但對軍事迷來說，則會認為是很離譜的事，甚至認為有違對軍機應有的敬崇與感情，因此向國防部投訴。

最近也有民眾前往C-119運輸機景觀區遊玩後，在網路批評很無言，未經考證原有塗裝，造成乍看重新塗裝後的C-119 像極了「玩具總動員的飛機」，更由於偏綠色，網友回應就像「中華郵政」贊助，甚至釣來退伍傘兵懷舊；不過，也有網友認為重新塗裝更加明亮，很多現役軍機也會有改變塗裝情形。