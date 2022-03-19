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暗巷變亮點！台中北京里今彩繪眷村舊巷展現新貌

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市北屯區北京里「329玩美角落計畫」今登場，立委莊競程、市議員曾朝榮，以及居民等人熱情參與彩繪牆面。圖／莊競程提供
台中市北屯區北京里「329玩美角落計畫」今登場，立委莊競程、市議員曾朝榮，以及居民等人熱情參與彩繪牆面。圖／莊競程提供

台中市北屯區北京里北屯路56巷為老舊眷村，台中市文化城國際青年商會在立委莊競程、市議員曾朝榮牽線下，今天舉辦「329玩美角落計畫」，邀請莊競程、曾朝榮、北京里長蘇乙青，以及10多位里民等共40人彩繪牆面，讓巷弄變得更明亮，巷口處還加強顯眼標誌，居民開心表示「以後客人不會再找不到地方了」。

台中市文化城國際青年商會會長徐意勝說，國際青年商會推動聯合國SDGs第11項永續城鄉的目標，今年推出「329玩美角落計畫」，發現社區不被看見的角落，藉由地方再造、創生，凝聚里民向心力，營造社區特色。他經由曾朝榮等人推薦，選定介於北京里北屯路56巷這段老舊眷村巷道，盼透過彩繪牆面展現地方新風貌。

莊競程說，地方創生與社區再造提升人文素質，更是進步城市的象徵，他和曾朝榮去年3月響應台中市亞哥國際青年商會舉辦的「擦亮世界的角落」活動，擦亮反光鏡希望減少交通事故發生。

莊競程指出，今天的「329玩美角落計畫」與他們的服務理念不謀而合，因此出面整合、協力彩繪並合捐2萬元經費拋磚引玉，將區里不受重視的角落創造嶄新風貌。他肯定里長蘇乙青為里內創造許多建設及亮點，行動力十足。

蘇乙青說，北屯路56巷國強街口至國豐街口長130公尺，兩旁有30多戶住家，為早期舊眷村巷弄，是里內較昏暗髒亂的區域，居民也反映，當地沒有明顯標記，外來民眾不容易找到；透過這次彩繪，整個巷道變得更明亮，特別加強路口處顯眼標誌，預計29日完成，打造專屬於北京里的特色風貌。

台中市北屯區北京里「329玩美角落計畫」今登場，立委莊競程、市議員曾朝榮，以及居民等人熱情參與彩繪牆面。圖／莊競程提供
台中市北屯區北京里「329玩美角落計畫」今登場，立委莊競程、市議員曾朝榮，以及居民等人熱情參與彩繪牆面。圖／莊競程提供
台中市北屯區北京里「329玩美角落計畫」今登場，包括立委莊競程（中）、市議員曾朝榮等人受邀參與彩繪牆面。圖／莊競程提供
台中市北屯區北京里「329玩美角落計畫」今登場，包括立委莊競程（中）、市議員曾朝榮等人受邀參與彩繪牆面。圖／莊競程提供
台中市北屯區北京里「329玩美角落計畫」今登場，立委莊競程、市議員曾朝榮，以及居民等人熱情參與彩繪牆面。圖／莊競程提供
台中市北屯區北京里「329玩美角落計畫」今登場，立委莊競程、市議員曾朝榮，以及居民等人熱情參與彩繪牆面。圖／莊競程提供

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