二水平地櫻花花季遲到 再過一周來看剛剛好

今年初春偏涼，彰化縣二水鄉自行車道東側的花旗木含苞待放，2022經典小鎮系列活動鐵道櫻花音樂季今天開幕，國樂絲竹音樂飄飄，可惜只有一棵開花，「二水自行車道路線及休憩節點改善工程」施工人員預測一周後花旗木盛開，屆時就可騎車賞花。

交通部觀光局參山國家風景區管理處和二水鄉公所合辦鐵道櫻花音樂季活動，今天至4月20日的花旗木花季期間，每逢假日都有街頭藝人表演，今天開幕活動邀請國樂團演奏，副縣長林田富代表縣長王惠美出席，二水鄉地方士紳雲集，盛大揭開鐵道櫻花音樂季。

花旗木別名三月櫻、平地櫻花、泰國櫻花，越熱越開花，今年初春涼冷，最近一周才逐漸回暖，二水鄉鄰近源泉派出所的員集路一段的卦山三鐵自行車道，因沿途種植花旗木被稱作花旗木自行車道，到今天僅一棵開花，其餘含苞待放，今天到花旗木自行車道旁參加開幕活動的來賓仍很捧場觀賞，占得機先花旗木成為今日嬌點。