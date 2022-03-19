桌上型電腦13年快跑不動 二林弱勢兒少做作業等很久

彰化家扶中心二林兒童館21部桌上型電腦機齡長達13年，上網傳輸速度慢，其中6部桌機連開機都愈來愈慢，但受扶助兒少要完成3D繪圖等作業，仍需要這批老舊桌機幫忙，再慢也得耐心等待。

彰化家扶今年2月10日收到26部愛心二手桌上型電腦和6部二手筆電，按照「電腦再利用，圓偏鄉學生夢」活動宗旨，全數捐給受扶助兒少，二林兒童館的桌機並未更新，繼續哪裡損壞就修哪，21部老桌機處於瀕臨淘汰的尚稱堪用狀態，社工員很擔心開機特別慢的6部桌機可能「快不行了」。

二林兒童館不僅沒資源可更換新機，也找不到專業師資授課，電腦軟體知識全靠社工員土法煉鋼，各拿出較擅長項目教導偏鄉兒少；社工員粘俊亮說，社工員會什麼就教什麼，例如有社工員會文書操作，開課內容是表格和表單設計處理，社工員會電腦繪圖，教受扶助兒少相關知識和圖案設計，目前老桌機最大功能是學生為準備參加TQC檢定來練習打字。

這批老桌機由財團法人謝言信．謝林玉鶯文教基金會捐贈，當時全新桌機，擁有window8文書處理功能，相當先進，很受受扶助的國中小學生歡迎，二林家扶開辦周末上午電腦班，限額15名，班班額滿。2011年彰化家扶中心得到新台灣人文教基金會、城邦文教基金會等公益社團資助，二林兒童館周末下午加開視訊班，淡江大學學生志工遠距陪讀，限定15名國小學童參加，也都爆滿。

桌機軟體功能跟不上時代，可以做基本文書處理、3D繪圖和基礎AI程式智能學習，二林地區受扶助學生若需要完成這方面無法使用手機完成的作業，都會到兒童館借桌機，只不過老舊桌機運算速度慢，開機5至6分鐘，「跑」完一個較複雜程式也要5至6分鐘，社工員利用等待時間教學生一些科普級的電腦知識。

「別以為e世代的孩子對電腦很上手。」粘俊亮說，手機更新速度快，功能強大，e世代使用手機無礙，對操作桌機相對陌生，打字速度慢、容易打錯字，而且一周一次操作桌機，每次兩小時，下周上課時重新熟悉，孩子不易快速成為電腦高手，所以非資訊科技專業的社工員還能應付得來。

沒資源更新老桌機的情況下，彰化家扶中心二林兒童館把電腦課定位在培養正確和良好的使用習慣，在學習過程中覺得寫程式、跑程式和電腦繪圖很有趣，願意接觸資訊科技，並在團體學習的氛圍裡建立團隊合作精神，不再沈迷一人一支手機墜入網路世界。