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台中甲安埔到市區更方便 651號公車23日啟用

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
坐上輪椅升降機試乘的陳姓民眾開心表示，過去無障礙公車較少，導致不太敢坐車，新增開的651公車能讓我更方便的進到市區。圖／吳敏濟服務處提供
坐上輪椅升降機試乘的陳姓民眾開心表示，過去無障礙公車較少，導致不太敢坐車，新增開的651公車能讓我更方便的進到市區。圖／吳敏濟服務處提供

海線甲安埔(大甲、大安、外埔)為台中市偏遠地區，居民往返市區就學、就業、就醫或有購物需求皆不便，經中市府、市議員吳敏濟及客運業者等各單位協調，651公車自23日起，由大甲區公所正式發車，經外埔，自后神路上國道，途經學校、醫院等，讓居民往返市區更便利。

台中市議員吳敏濟表示，甲安埔在台中西北偏遠處，當選議員首屆就努力爭取交通建設，因捷運要到甲安埔遙遙無期，為縮短往返市區動輒2個多小時的時間，於市議會提案公車上國道；但受限於現有路線、班次無法滿足民眾需求，加上許多外埔鄉親反映，從市場調查、路線會勘，並與交通局多次討論，經2年努力，終成功爭取這班新幹線公車。

中市公捷處副處長陳文政表示，甲安埔在縣市合併後，海線4條新幹線公車，市民使用率相當高，尤其154最熱門，但早上6時前僅2班，許多人反映上不了車，運能明顯不足，經議員吳敏濟建議，開闢新路線651公車，將於23日通車，6點前班次就增至6班，讓甲安埔市民通勤更便利。

統聯客運副總經理許凱翔指出，我們採用最好的車輛，車上並配有多元支付，讓外縣市民眾搭車也便利，也將有4分之1班次採無障礙車輛，行動不便者也能順暢前往市區就醫購物。

坐上輪椅升降機試乘的陳姓民眾開心表示，過去無障礙公車較少，導致不太敢坐車，新增開的651公車能讓我更方便的進到市區；就讀女中的林姓學生說，許多同學上下課都需請爸媽載送往來學校與大甲，很不方便，以後就能在家附近搭車。

吳敏濟表示，651公車從大甲區公所發車，經轄區中小學到外埔，上國道後進市區，就讀一中、女中、台中科大、中國醫大等各級學校，或是就醫、商圈購物或轉搭捷運都能搭乘，可說是相當方便，也能彌補現有新幹線公車的不足。

651公車從大甲區公所發車，經轄區中小學到外埔，上國道後進市區，就讀一中、女中、台中科大、中國醫大等各級學校都能搭乘。圖／吳敏濟服務處提供
651公車從大甲區公所發車，經轄區中小學到外埔，上國道後進市區，就讀一中、女中、台中科大、中國醫大等各級學校都能搭乘。圖／吳敏濟服務處提供
台中市議員吳敏濟努力兩年爭取，海線651公車將於23日起，由大甲區公所正式發車。圖／吳敏濟服務處提供
台中市議員吳敏濟努力兩年爭取，海線651公車將於23日起，由大甲區公所正式發車。圖／吳敏濟服務處提供

公車 國道 偏鄉

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