二林木棉花道活動起跑 春風吹落英雄花命中鎮長　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林鎮木棉花道的花朵和水田相映成趣。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮木棉花道的花朵和水田相映成趣。記者簡慧珍／攝影

彰化縣東螺溪400多棵木棉樹開花染紅二林溪畔風景，炒熱今天開幕的2022二林好好-木棉花道活動氣氛，二林鎮各社區、社團和學校各組成16支踩街隊伍在花道上載歌載舞，花道旁隨時有十多支手機和錄影機，捕捉映照盛開花朵的燦爛笑容，為今春二林木棉花季留下美好回憶。

「紅紅的花已開滿了木棉道，長長的街好像在燃燒…」，每一場木棉花季活動必播放或必演奏民歌「木棉道」，二林木棉花道活動也不例外，鎮長蔡詩傑帶領的鎮公所樂隊和鎮立圖書館館長張朝淳一起吹奏薩克斯風，悠揚旋律帶起台下民眾合唱「木棉道」，揭開木棉花季浪漫序幕。

今天是2022二林好好-木棉花道活動的重點日，16支社區、社團和學校的踩街隊伍有舞龍、日本藝伎、幼兒小天使、傳統民俗姑娘等造型，沿著花道步行350公尺向遊客打招呼，再折返舞台區表演歌舞，從上午近10點熱鬧到中午；鎮公所分為上、下午兩個時段贈送樹苗700株，鼓勵民眾植樹綠美化環境。

鎮長蔡詩傑說，二林木棉道的木棉樹齡長達40年，樹高二至三層樓，枝椏崢嶸迎向藍天，木棉花開雖不如埤頭艷麗，但數大便是美，數以萬計花朵交錯掩映東螺溪畔天空，花朵凋落墜下格外擲地有聲，讓人感受「英雄花」的壯麗，二林鎮公所藉由舉辦活動表現社區特色，帶出和諧與快樂的氣氛。

今天晴朗，春風陣陣，不時有木棉花被吹落，其中一朵命中蔡詩傑。他摸摸頭，面不改色的繼續賞花。社區才藝團隊拿起花朵充當表演道具，相當應景。

近80名國小到國中學生參加寫生比賽，把民眾觀賞木棉花的情景呈現紙上，國小學童都由家長陪伴，坐在木棉樹下作畫，國中學生各自找點，有的在綠油稻田邊，有的在木棉樹與大波斯菊雙花道旁，靜靜觀察往來賞花的遊客，透過彩筆留住今年最美的花顏與笑臉。

木棉花季預計到4月上旬，2022二林好好-木棉花道活動重頭戲今天結束，明天以後純賞花，但有4天交通管制，分別是本周與下周的周休二日，上午8點到下午5點勸導汽車不要進入溪湖橋頭與代馬橋之間約1.4公里的木棉花道。

二林鎮木棉花道旁種植大波斯菊，映照高高在上的木棉花。記者簡慧珍／攝影
二林鎮木棉花道旁種植大波斯菊，映照高高在上的木棉花。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮社區才藝團體表演舞蹈，為「2022二林好好鄉-木棉花道」平添浪漫。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮社區才藝團體表演舞蹈，為「2022二林好好鄉-木棉花道」平添浪漫。記者簡慧珍／攝影

木棉樹 賞花

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