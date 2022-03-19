太平枇杷嘉年華今登場 盧秀燕到場推銷枇杷

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天參與太平枇杷節枇杷嘉年華，大力行銷太平當令的枇杷。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今天參與太平枇杷節枇杷嘉年華，大力行銷太平當令的枇杷。記者趙容萱／攝影

吃枇杷正當季！台中太平區是全國最大枇杷產區，其中頭汴坑更被視為枇杷的發源地，台中市長盧秀燕今天參與由太平區公所舉辦的太平枇杷節系列活動枇杷嘉年華大力行銷。盧秀燕說，太平區是台灣枇杷原產地，現在正值產季，當令的枇杷香甜可口是選購好時機，歡迎民眾踴躍選購。

今天的枇杷嘉年華，有枇杷彩妝展演、枇杷走秀、枇杷雷射雕刻藝術創作DIY、枇杷主題展示，以及農特產品展售等，包括盧秀燕、民政局長吳世瑋、農業局長蔡精強、太平區長許貴芳、太平區農會總幹事余文欽等人到場；太平警分局也由分局長葉志誠與交通、婦幼宣導團成員前往設攤宣導，包括酒駕處罰新法及護幼安全等觀念，灌輸民眾交通安全觀念。

盧秀燕說，枇杷非常嬌貴、非常好的水果，太平枇杷節已經辦了20年，今年因疫情平緩盛大舉辦，太平區公所自3月12日起推出太平枇杷節系列活動，提醒民眾把握機會，採購台中的枇杷。

蔡精強說，每年3、4月是枇杷產季，太平區占全國產量近7成，其中頭汴坑更被認為是台灣枇杷最早發源地。太平區農會也在今年枇杷節協助農友販售，除民眾熟悉的茂木枇杷，還有部分農友開始栽種玉初露、晶璽等新品種，果實更碩大、果肉風味別具特色。

太平區長許貴芳說，太平區枇杷種植面積約258公頃，今年因氣候條件適宜，枇杷樹結果纍纍，品質好、產量高，消費者可自行向太平區農會訂購，幫助在地小農，訂購專線：04-2278-1148 分機182、188。有關枇杷節相關資訊，可至太平區公所臉書。

台中市長盧秀燕今天參與太平枇杷節枇杷嘉年華，大力行銷太平當令的枇杷。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今天參與太平枇杷節枇杷嘉年華，大力行銷太平當令的枇杷。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今天參與太平枇杷節枇杷嘉年華，大力行銷太平當令的枇杷。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今天參與太平枇杷節枇杷嘉年華，大力行銷太平當令的枇杷。記者趙容萱／攝影

盧秀燕 農會 疫情

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