「梨山1路」試運近2個月...交通部視察 中市爭經費注偏鄉
台中「梨山1路」幸福巴士自今年1月24日起試營運，服務和平區梨山里及平等里範圍內的4大部落，交通部政務次長陳彥伯今率領公路總局、台中區監理所等單位，視察幸福巴士2.0試營運情形，市府交通局長葉昭甫陪同。
梨山1路公車試營運期間，統計至14日止，服務人次共798人、總班次545班、總車公里達10,169公里，試營運期間，相關單位持續滾動檢討，強化平台系統功能，調整路線班次時間，提升居民交通便利性，補足偏鄉公共運輸最後一哩路，照顧在地民眾就學、就醫及採買的日常所需。
中市交通局長葉昭甫表示，梨山地區幸福巴士「梨山1路」自今年1月24日起試營運，主要服務和平區梨山里及平等里範圍內的4大部落，規劃定班定線及彈性路線，輔導在地梨山社區發展協會營運，並招募在地駕駛，以「在地人服務在地人」理念，增加在地居民就業機會，期望達成偏鄉運輸服務永續經營。
梨山幸福巴士試營運期間，幸福巴士車型小，不像傳統公車受限路幅寬度，因此服務可更深入部落生活圈，中市府持續多次上山與在地民眾及駕駛面對面溝通，蒐集在地民眾意見後滾動檢討。
交通局表示，因大梨山地區擁有豐富的觀光生態，交通局未來預計再徵募更多車輛及司機，朝直達台中市區、客貨共載、觀光接駁等多元經營模式結合跨局處合作方式邁進，交通局已於近期提送計畫，向公路總局爭取明年度偏鄉交通營運經費600餘萬元計畫補助，希望交通部能夠持續支持梨山地區偏鄉交通發展。
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