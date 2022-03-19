「梨山1路」試運近2個月...交通部視察 中市爭經費注偏鄉

台中「梨山1路」幸福巴士自今年1月24日起試營運，服務和平區梨山里及平等里範圍內的4大部落，交通部政務次長陳彥伯今率領公路總局、台中區監理所等單位，視察幸福巴士2.0試營運情形，市府交通局長葉昭甫陪同。

梨山1路公車試營運期間，統計至14日止，服務人次共798人、總班次545班、總車公里達10,169公里，試營運期間，相關單位持續滾動檢討，強化平台系統功能，調整路線班次時間，提升居民交通便利性，補足偏鄉公共運輸最後一哩路，照顧在地民眾就學、就醫及採買的日常所需。

中市交通局長葉昭甫表示，梨山地區幸福巴士「梨山1路」自今年1月24日起試營運，主要服務和平區梨山里及平等里範圍內的4大部落，規劃定班定線及彈性路線，輔導在地梨山社區發展協會營運，並招募在地駕駛，以「在地人服務在地人」理念，增加在地居民就業機會，期望達成偏鄉運輸服務永續經營。

梨山幸福巴士試營運期間，幸福巴士車型小，不像傳統公車受限路幅寬度，因此服務可更深入部落生活圈，中市府持續多次上山與在地民眾及駕駛面對面溝通，蒐集在地民眾意見後滾動檢討。