彰化火車站旁54年台鐵舊宿舍規劃拆 未來用途未定

彰化火車站旁的連棟台鐵員工舊宿舍近年招租，讓荒廢的空間活用，有年輕人租用整理後經營店家有成，成為縣內推動老宅新生的範本，不過，近日傳出台鐵有意將舊宿舍拆除做其他用途，去年通知業者將結束出租，目前還有一家咖啡店在經營，台鐵局指出，因業者遲未搬離，目前進入司法程序。

彰化市三民路上這棟員工舊宿舍是1968年的建物，早期為員工備勤房舍，後來未在使用，老屋騎樓荒廢，長期被機車占用，環境髒亂、夜晚陰暗，搭火車旅客都會避免行經該處。

台鐵陸續將宿舍門牌5、7、9號出租活用，包括租放機車、飲料店以及咖啡店等，其中咖啡店「端倪生活」最受矚目，2013年由一對年輕夫妻租用，他們刻意保留原有的窗戶、磨石子地板與樓梯、牆面等原貌，進出的人都可看到這棟超過半世紀的老屋格局，也因此曾獲得文化局老屋修繕補助，成為公部門推動老屋活化的成功例子。

台鐵局負責資產開發的台中貨運所指出，這棟建物結構安全堪慮，過去幾年就規劃拆除，通知業者後，除了咖啡店，其餘都在農曆過年前搬離，多次與咖啡店業者溝通仍未有搬離的實質動作，因此透過司法程序盼盡快改善該區的安全疑慮。

外傳舊宿舍拆除後規劃做停車場，以紓減火車站附近的停車問題，對此台中貨運所指出，拆為平地後可做用途多，還在評估中。