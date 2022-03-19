中火「氣換煤」允拆燃煤機組 盧秀燕肯定：盼拆4機組

台電昨傍晚發新聞稿指出，中火燃氣機組2025年上線後，承諾2026年啟動拆除2部燃煤機組與1根煙囪。台中市長盧秀燕今早表示，肯定台電承諾拆除燃煤機組而不是轉備用，代表市府、市民過去強烈發聲產生效果，希望經濟部與中市府協商，提早拆除期程、並至少要等值拆除4部燃煤機組。

台中近日空氣灰濛濛，可能參選台中市長的立法院副院長蔡其昌，連日來與盧秀燕針對空汙問題隔空過招。台電昨指出，中火已無再減煤空間，只有「增氣才能再減煤」，承諾首部燃氣機組2025上線後，2026年啟動拆除2燃煤機組與1根煙囪。

盧秀燕今早參加太平枇杷節活動時表示，她要肯定台電的公開聲明，台電表示願意拆除中火2部燃煤機組跟1支煙囪，而不是除役備用，代表台中市政府、市民過去10幾個月強力發聲，有發生效果，台電承諾拆除而不是轉為備用，她肯定台電的回應。

盧秀燕說，不過這樣是不夠的，1部燃氣機組的發電量等於2部燃煤機組，要繼續爭取台電要新建2燃氣機組，應該拆4部燃煤機組，空汙排碳量才會減少，希望經濟部儘快與中市府協商，把拆除期程提前，至少要拆4部燃煤機組，才能有效改善空汙。