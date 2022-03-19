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中捷藍線爭議 盧秀燕：中央有意見可修改但市民都在看
台中捷運藍線24日在環保署舉行第二次初選，相關站點設置引發議論。台中市長盧秀燕今早表示，目前相關路線計畫已送交通部審查，中央有意見可退回或修改，但路線、站點都經過地方公聽會，中央有意見要好好說明，為何要推翻民意改路線？否則市民都在看，
中捷藍線綜合評估報告已送行政院核定，環評部分24日在環保署舉行第二次專案小組初審。中捷藍線正英路等站點在中二立委補選時曾引發炒作土地爭議，台中市前交通局長王義川昨質疑，市府的2月送環保署的環評修正報告，相關站點仍維持原位置，希望初審能退回申請。
台中市交通局長葉昭甫說，藍線站點路線都經公聽會與專業評估，多數市民都同意增設正英路站，沙鹿站截彎取直改在台灣大道旁，也不必徵收民宅，相關規劃未涉及私人土地；攸關路線的綜合規劃已送交通部，環評本身依綜合規劃路線進行評估，希望前局長不要扭曲捷運建設規劃。
盧秀燕今早參加太平枇杷節活動表示，中捷藍線的路線規劃已送中央審查，交通部有意見可退回或修改，但市民都在看，藍線路線是經過公聽會、徵求民眾意見所定的，中央對民意有意見，應好好對外說明，為何要推翻民意改路線？
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