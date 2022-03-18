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笨港進香回鑾因諺語「大媽愛吃雞」 近千隻炸雞、雞翅現場發送

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
笨港進香今年是大媽年，彰化縣議員李成濟等人準備炸雞讓陣頭、信眾享用。圖／李成濟提供
笨港進香今年是大媽年，彰化縣議員李成濟等人準備炸雞讓陣頭、信眾享用。圖／李成濟提供

三年一輪的彰化南瑤宮笨港進香是每年的盛事，今年六天五夜的徒步進香歷經彰化、雲林、嘉義三縣市，今天回鑾彰化遶境市區，今年為大媽年，有諺語「大媽進香愛吃雞、二媽進香愛冤家、三媽進香愛潦溪」，也是每年出巡不同的特色，現場就備有近千隻炸雞、雞翅讓信眾享用，民眾直呼「好特別」。

六天五夜的南瑤宮壬寅年笨港進香活動，今天下午進香隊伍進入彰化市轄大埔路與英士路口處，進香主委、市長林世賢率相關人員恭謹接駕。

每年進香回來，彰化縣議員李成濟、市民代表楊雅鈞都會準備中午膳餐讓信眾食用，李成濟說，今年大媽年特別準備了炸雞讓陣頭、工作人員還有信眾食用，也感謝媽祖的庇佑。

傍晚時分在市區遶境過程時，進香隊伍行經民生路與中華路口，林世賢以及不少信眾，手捧著鮮花，朝著媽祖鑾轎方向鑾轎上的老大媽媽祖神像虔誠地「跪拜」，場面感人。

南瑤宮笨港進香主委林世賢（前排右4披紅綾彩帶者）和民眾在彰化市中華路與民生路。圖／彰化市公所提供
南瑤宮笨港進香主委林世賢（前排右4披紅綾彩帶者）和民眾在彰化市中華路與民生路。圖／彰化市公所提供
笨港進香今年是大媽年，彰化縣議員李成濟等人準備炸雞讓陣頭、信眾享用。圖／李成濟提供
笨港進香今年是大媽年，彰化縣議員李成濟等人準備炸雞讓陣頭、信眾享用。圖／李成濟提供

媽祖 遶境

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