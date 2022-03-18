笨港進香回鑾因諺語「大媽愛吃雞」 近千隻炸雞、雞翅現場發送

三年一輪的彰化南瑤宮笨港進香是每年的盛事，今年六天五夜的徒步進香歷經彰化、雲林、嘉義三縣市，今天回鑾彰化遶境市區，今年為大媽年，有諺語「大媽進香愛吃雞、二媽進香愛冤家、三媽進香愛潦溪」，也是每年出巡不同的特色，現場就備有近千隻炸雞、雞翅讓信眾享用，民眾直呼「好特別」。

六天五夜的南瑤宮壬寅年笨港進香活動，今天下午進香隊伍進入彰化市轄大埔路與英士路口處，進香主委、市長林世賢率相關人員恭謹接駕。

每年進香回來，彰化縣議員李成濟、市民代表楊雅鈞都會準備中午膳餐讓信眾食用，李成濟說，今年大媽年特別準備了炸雞讓陣頭、工作人員還有信眾食用，也感謝媽祖的庇佑。