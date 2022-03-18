溪湖巫厝尋客蹤亮點計畫違建拆了 後續工程按合約走　

彰化縣溪湖鎮巫厝石鵝湖「溪湖巫厝尋客蹤亮點計畫」，因施工打基樁固定4個貨櫃屋，使得亮點變農地違建，遭民眾檢舉並樹立公告控訴計畫「是否有諸多不為人知的黑幕？」經過多方多次協調，趕在縣政府下令20日拆除大限之前，建築規畫團隊今天拆掉和收回貨櫃屋讓農地違建落幕。

溪湖鎮公所提報溪湖巫厝尋蹤亮點計畫，由縣政府民政處提交客委會審查，2020年獲補助887萬元，鎮公所自籌165萬元，合計1052萬執行計畫，希望「藉由運用既有社區特色與客庄元素融入設計，重現歷史空間並延續客家脈絡。」

鎮公所去年3月4日發包亮點計畫工程，6月施工中，客委會接獲檢舉聲稱計畫使用的農地涉及佃農租約糾紛，已進入司法程序，因此行文縣政府等訴訟定讞後再執行計畫。

縣政府要求溪湖鎮公所說明，看過「溪湖巫厝尋蹤亮點計畫」預定地未施工前的照片，原地本來就有社區民眾使用的貨櫃屋，加上鎮公所檢具舉辦3場說明會，取得當地多數民眾支持在巫厝石鵝湖旁施做亮點計畫工程等相關資料，縣政府並未通知停工。

部分民眾質疑鎮公所繼續違法施工，去年12月向農業處檢舉亮點計畫涉及農地違建。在縣政府農業、地政、民政、建設會商這件計畫缺失的期間，檢舉人痛批「官官相護」拖延時程，沒快速下令溪湖鎮公所拆除違建，今年1月中旬訴諸社會公評。

縣政府建設處已勘察，認定亮點計畫位在高速公路交流道農業特定區的特種農牧用地，建置貨櫃屋實屬違建，通知鎮公所今年2月10日前自拆，否則依違反都市計畫法裁罰6萬元，但計畫工程2月9日竣工，鎮公所、包商和建築規畫團隊多次開會，建立改進工程缺點才驗收，如涉及違建即予拆除的共識。

縣政府建設處通知溪湖鎮公所，本月20日前若沒自行拆除亮點計畫工程的違建項目，將強制拆除。鎮公所本月15日召開會議討論，並經地方人士從中斡旋，建築規畫團隊陸續拆除貨櫃屋及設施，今天載走可移動和組合的建築物，預計20日前清除完畢，不勞縣政府動手。