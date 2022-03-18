台中神岡農用水路受損阻排水 民代今現勘爭取千萬改善

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
立法委員楊瓊瓔，今邀集農委會農水署、台中市政府水利局、建設局及都發局，台中市議員羅永珍、賴朝國等會勘，爭取4千萬改善神岡區西汴幹線社皮分線水路現況。圖／楊瓊瓔服務處提供
立法委員楊瓊瓔，今邀集農委會農水署、台中市政府水利局、建設局及都發局，台中市議員羅永珍、賴朝國等會勘，爭取4千萬改善神岡區西汴幹線社皮分線水路現況。圖／楊瓊瓔服務處提供

台中市神岡區三角里西汴幹線社皮分線，水路土堤、砌石護岸老舊損壞，影響排水功能，立法委員楊瓊瓔今早邀集農委會農水署、中市府水利局等相關單位會勘；農水署表示，概估約4千萬元進行規劃改善工程，預計今年底動工，明年8月底完工。

神岡區西汴幹線社皮分線，排水路既有護岸為土渠及砌石構造，且老舊損毀、防洪強度不足，遭洪水沖毀掏刷形成護岸缺口，部分灌排水路通水斷面不足，導致渠道淤積、雜草叢生阻礙排水，造成通水瓶頸；立法委員楊瓊瓔，今邀集農委會農水署、台中市政府水利局、建設局及都發局，市議員羅永珍、賴朝國等會勘。

羅永珍表示，西汴幹線社皮分線水路現況為土渠、砌石護岸老舊損壞，輸排水功能受阻，三角里長江炳煌陳情協助改善，希望藉由該渠段治理，降低此區域居民災害損失。

農水署長蔡昇甫表示，神岡區西汴幹線社皮分線中興橋往上游120公尺及中興橋往下游150公尺渠段灌排水路改善，二岸合計約540公尺，工程費概估約為4千萬元，預計今年底動工，明年8月底完工。

另潭子區聚興里及新田里為緊鄰旱溪之丘陵山坡地，主要作物為竹筍、柑橘及柿子等為主，由於地勢較高，水源無法流於農田，農耕所需用水缺乏，立委楊瓊瓔日前邀集相關單位勘查，建議採深井抽水加壓，補出灌溉水源。

賴朝國表示，去年因旱災，許多農民農作物都無法收成，近年來氣候極不穩定，農民害怕未來又會遇到類似的問題，農民反映，認為有提前防範鑿井取水之需要。

農水署同意配合潭子區農會提供同意使用之土地著手進行三處鑿井工程測設，期能促進地方農業穩健發展，總工程費用概估約新台幣1千萬元，預計5月施工，今年底可完工。

楊瓊瓔表示，農水署會勘後，承諾立即改善辦理神岡區中興橋往上游120公尺、中興橋往下游150公尺渠段護岸及沿線綠美化工程，初估總工程經費約4千萬元，工程預計於今年至明年斷水期間施工；另潭子區新田里、聚興里部分地勢較高區域，礙於非灌區，農水只能抽水使用，農水署同意籌措取1千萬元經費鑿井、蓋水塔，解決灌溉問題，感謝農水署、議員及潭子區農會協助，確保農民灌溉穩定。

台中市神岡區三角里西汴幹線社皮分線，水路土堤、砌石護岸老舊損壞，影響排水功能。圖／楊瓊瓔服務處提供
台中市神岡區三角里西汴幹線社皮分線，水路土堤、砌石護岸老舊損壞，影響排水功能。圖／楊瓊瓔服務處提供

護岸 農民 楊瓊瓔

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