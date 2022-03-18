台中空污問題 蔡其昌：中火不是唯一原因

中央社 / 台中18日電

對於台中近日空污問題，是否歸因台中火力發電廠，立法院副院長蔡其昌今天表示，空污來源還有境外污染源、移動污染源等，中火不是唯一原因，應檢視問題一一解決。

台中市外埔區永豐里社區活動中心附近長期缺乏休閒用地供民眾休閒使用，蔡其昌今天邀集農委會水土保持局台中分局長邱啓芳、台中市議員施志昌及當地里長等前往會勘，爭取新台幣2700萬，希望將周邊台糖林地在不影響原有樹林的情況下，開闢步道串連當地居民原有的生活圈與景點，打造外埔的森林秘境。

對於台中市長盧秀燕16日在市議會備詢時指稱，只要有電力不足，中火機組就火力全開，擔任救援角色對中部民眾不公平。而民進黨市議員則質疑，市府只會獵巫中火，對空污原因說不清。對此，蔡其昌在會勘過程中接受媒體聯訪時認為，中火不是導致空污的唯一原因。

蔡其昌表示，這幾天台中空氣這麼差，中火的發電量也不過4成，還是造成這麼嚴重的空氣污染，所以盧秀燕把中火當提款機，這是最不能令人接受的。

蔡其昌指出，污染源包括境外移入污染、移動污染源等，中火要強力監督，但是中火並非造成空污唯一的原因；要讓市民有好空氣，一個負責任、有能力、會做事的首長，應該全面性將空污問題一一檢視、一一解決。

至於外埔區景點打造部分，蔡其昌表示，希望將外埔地區的綠廊道串聯，透過這次的經費拓寬、連結，讓外埔居民有一個與地方特色結合的綠廊道可以散步休閒。

中火 空污 蔡其昌

延伸閱讀

中市府擋中火以氣換煤？蔡其昌：盧市府足足卡了15個月

影／卡關「以氣換煤」？盧秀燕：樂觀其成、盼2氣換4煤

中職／CPBLTV轉戰電信平台 提供單隊、五隊收視方案

中職／領隊會議將討論CPBLTV 規畫單點、全餐收費模式

相關新聞

台中天空灰濛濛 昌燕中火再過招

台中市昨天天空灰濛濛，但空氣品質為黃燈（普通）。立法院副院長蔡其昌昨點名市長盧秀燕，不配合中火以氣換煤，還卡燃氣機組15...

玉山星空音樂會 今晚7千人聆聽

台灣海拔最高的「玉山星空音樂會」，是許多人心中一輩子一定要赴會一次音樂盛會。歷經經費不足、疫情停辦3年，今晚將重回南投縣...

彰市舊蚵仔仁遭占用40年 3月30日強拆

彰化市位於中正路2段、華山路交界東北側的精華區，占地828.85坪，被臨時攤販占用超過40年，縣府提告去年勝訴，業者提抗...

台中大坑、新田步道 毒蛇出沒將增告示牌

台中大坑步道是市民健行運動場所，去年傳出毒蛇傷人事件，潭子新田步道也有眼鏡蛇出沒。台中市議員賴順仁昨表示，市府應增設告示...

笨港進香回鑾因諺語「大媽愛吃雞」 近千隻炸雞、雞翅現場發送

三年一輪的彰化南瑤宮笨港進香是每年的盛事，今年六天五夜的徒步進香歷經彰化、雲林、嘉義三縣市，今天回鑾彰化遶境市區，今年為...

溪湖巫厝尋客蹤亮點計畫違建拆了 後續工程按合約走　

彰化縣溪湖鎮巫厝石鵝湖「溪湖巫厝尋客蹤亮點計畫」，因施工打基樁固定4個貨櫃屋，使得亮點變農地違建，遭民眾檢舉並樹立公告控...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。