走讀「竹仔坑」 台中大里健民國小人文通學步道今啟用

台中市大里區健民國小「竹仔坑之心」人文通學步道今天啟用，健民國小校長張家馨強調，這條通學步道由學校主動規劃爭取，配合退縮校地，打造成具10處庭園景觀文化點的曲徑小路，讓學生、社區居民走讀當地「竹仔坑」人文風情，該工程獲「優良工程」榮譽，並將提報營建署角逐「全國魅力大賞」。

健民國小「竹仔坑之心」人文通學步道今天上午8時啟用，包括市議員李天生、林碧秀、張滄沂及市議員林德宇、蘇柏興議員代表、大里區長鄭正忠、健民里長林進興、社區發展協會理事長廖素鈴，以多校的校長等到場參加祝賀，並走讀步道體驗。

張家馨說，健民國小原校門位於東側校前路，與舊社區相互串連，事後遷移至西側練武路，學童需要繞遠路返回舊社區，十分不便，經學校爭取興建「竹仔坑之心」人文通學步道後，經由通學步道連結校園東、西面空間，型塑互利共好的人文環境，讓學校與社區更加緊密結合。