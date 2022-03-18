走讀「竹仔坑」 台中大里健民國小人文通學步道今啟用

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市大里區健民國小「竹仔坑之心」人文通學步道今天啟用。圖／台中市議員李天生提供
台中市大里區健民國小「竹仔坑之心」人文通學步道今天啟用。圖／台中市議員李天生提供

台中市大里區健民國小「竹仔坑之心」人文通學步道今天啟用，健民國小校長張家馨強調，這條通學步道由學校主動規劃爭取，配合退縮校地，打造成具10處庭園景觀文化點的曲徑小路，讓學生、社區居民走讀當地「竹仔坑」人文風情，該工程獲「優良工程」榮譽，並將提報營建署角逐「全國魅力大賞」。

健民國小「竹仔坑之心」人文通學步道今天上午8時啟用，包括市議員李天生、林碧秀、張滄沂及市議員林德宇、蘇柏興議員代表、大里區長鄭正忠、健民里長林進興、社區發展協會理事長廖素鈴，以多校的校長等到場參加祝賀，並走讀步道體驗。

張家馨說，健民國小原校門位於東側校前路，與舊社區相互串連，事後遷移至西側練武路，學童需要繞遠路返回舊社區，十分不便，經學校爭取興建「竹仔坑之心」人文通學步道後，經由通學步道連結校園東、西面空間，型塑互利共好的人文環境，讓學校與社區更加緊密結合。

張家馨指出，這項工程納入城鎮風貌及創生環境營造計畫，獲中央和市府補助700萬元，並由學校配合釋出大量校地後，順利完成，步道計長210公尺，沿途設置10處文化點介紹竹仔坑社區景點，提供學校走讀及社區環境導覽，也是師生及社區民眾散步休憩的好去處，感謝市府、各級民代及社區民眾的支持協助，未來將繼續爭取第二期工程。

台中市大里區健民國小「竹仔坑之心」人文通學步道今天啟用。圖／台中市議員李天生提供
台中市大里區健民國小「竹仔坑之心」人文通學步道今天啟用。圖／台中市議員李天生提供
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台中市大里區健民國小「竹仔坑之心」人文通學步道今天啟用。圖／台中市議員李天生提供
台中市大里區健民國小「竹仔坑之心」人文通學步道今天啟用。圖／台中市議員李天生提供
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